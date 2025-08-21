The Pokémon Company hat neue Informationen über ein neues Mega-Entwicklungs-Pokémon aus Pokémon-Legenden: Z-A geteilt. Ein eigenartiger, süßer Duft strömt durch die dunklen Gänge eines rätselhaften Gebäudes und nun wurde die Quelle dieses Dufts enthüllt: Mega-Sarzenia.
Mega-Sarzenia
Die Mega-Entwicklung führt zur Zunahme der Säure, die nun sein Maul ausfüllt. Wenn es unachtsam ist, schwappt diese über.
Kategorie: Fliegentod-Pokémon
Typ: Pflanze + Gift
Größe: 4,5 m
Gewicht: 125,5 kg
Mega-Sarzenia erscheint in Pokémon-Legenden: Z-A, das am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch veröffentlicht wird.
Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon-Legenden: Z-A.