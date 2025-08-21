The Pokémon Company hat neue Informationen über ein neues Mega-Entwicklungs-Pokémon aus Pokémon-Legenden: Z-A geteilt. Ein eigenartiger, süßer Duft strömt durch die dunklen Gänge eines rätselhaften Gebäudes und nun wurde die Quelle dieses Dufts enthüllt: Mega-Sarzenia.



Mega-Sarzenia

Die Mega-Entwicklung führt zur Zunahme der Säure, die nun sein Maul ausfüllt. Wenn es unachtsam ist, schwappt diese über.



Kategorie: Fliegentod-Pokémon

Typ: Pflanze + Gift

Größe: 4,5 m

Gewicht: 125,5 kg



Mega-Sarzenia erscheint in Pokémon-Legenden: Z-A, das am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon-Legenden: Z-A.