The Pokémon Company hat neue Informationen über ein neues Mega-Entwicklungs-Pokémon aus Pokémon-Legenden: Z-A geteilt. Ein eigenartiger, süßer Duft strömt durch die dunklen Gänge eines rätselhaften Gebäudes und nun wurde die Quelle dieses Dufts enthüllt: Mega-Sarzenia.


Mega-Sarzenia
Die Mega-Entwicklung führt zur Zunahme der Säure, die nun sein Maul ausfüllt. Wenn es unachtsam ist, schwappt diese über.
 
Kategorie: Fliegentod-Pokémon
Typ: Pflanze + Gift
Größe: 4,5 m
Gewicht: 125,5 kg
 
Mega-Sarzenia erscheint in Pokémon-Legenden: Z-A, das am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch veröffentlicht wird.
Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon-Legenden: Z-A.

