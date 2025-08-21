Gaijin Entertainment und das Matter Team freuen sich, dass die Vorbestellungen für Active Matter im Gaijin Store bereits begonnen haben. Zur Auswahl stehen drei Editionen (Advanced, Premium und Elite Squad), die allesamt Zugang zur Closed-Beta-Version des Spiels sowie ein Start-Arsenal mit Waffen, Ausrüstung und weiteren Inhalten bieten. Dieses umfasst unter anderem Scharfschützengewehre, Spezialmunition, Panzerungsplatten, Aufklärungsdrohnen und Robo-Hunde. Die Closed-Beta-Version von Active Matter wird am 9. September im Gaijin Store für alle Käufer einer der Editionen verfügbar sein. Zusätzlich wird es eine Standard-Edition des Spiels geben, die ab dem 9. September erhältlich sein wird. Die Steam- und Konsolenversionen werden 2026 erscheinen.

Active Matter ist ein knallharter, militärischer Online-Shooter mit PvPvE-, PvE- und PvP-Modi, der in einem Multiversum spielt, das durch eine Quantenkatastrophe zerstört wurde. Jeder Spieler steuert einen Agenten, der in einer Zeitschleife gefangen ist, immer wieder an denselben Punkt zurückgebracht wird und in quanteninstabile Zonen vordringt, die reich an aktiver Materie sind – einer Substanz, die Raum und Zeit verzerren und zerreißen kann. Der neue Trailer zu Active Matter, der am 20. August auf der Future Games Show präsentiert wurde, zeigt typische Spielsituationen, denen die Spieler im Multiversum begegnen werden.

Die Closed-Beta-Version von Active Matter im Gaijin Store bietet die exklusive Möglichkeit, das Spiel bereits vor der offiziellen Veröffentlichung auf Steam, PlayStation und Xbox zu spielen. Diese spezielle Version enthält noch in der Entwicklung befindliche Inhalte für alle, die das Spiel vor allen anderen ausprobieren und mit ihrem Feedback die Entwicklung beeinflussen möchten. Außerdem gibt es einen Vorbestellungsbonus: einen einzigartigen, exklusiven Skin, den alle erhalten, die eine der Spielversionen vor dem 9. September vorbestellen.

Der Preis des Spiels sowie die genaue Auflistung der Inhalte jeder Edition sind auf der offiziellen Website zu finden.