PARIS (19. August 2025) – Absolum, eine moderne Neuinterpretation des Beat ‘em up, das klassische Prügler mit dichtem Storytelling und hohem Wiederspielwert kombiniert, heißt Helden am 9. Oktober in seiner faszinierenden Fantasy-Welt willkommen. Der Veröffentlichungstermin wurde im neuen fesselnden Charakter-Trailer bei der Opening Night Live von Publisher und Mitentwickler Dotemu (Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) zusammen mit den Studios Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) und Supamonks bekannt gegeben. Absolum erscheint für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Im Veröffentlichungstrailer von Absolum feiert Brome sein Debüt, ein Mowlaï (humanoider Frosch), der mit einer Begabung für Magie geboren wurde. Brome bewegt sich schwebend fort, setzt seinen Stab sowohl für Nahkampf-Kombos als auch für Fernangriffe sowie Flächenzauber ein und – natürlich – gleitet er elegant und stilvoll durch die Lüfte. Gezeichnet von der Verwüstung und Versklavung seiner Leute, steht Brome im inneren Zwiespalt zwischen der spirituellen Lehre seines Volkes und dem Zorn über das erlebte Unrecht. Doch nun lässt er sein Leben der Angst und des Versteckens hinter sich: Denn Brome schließt sich der spielbaren Besetzung von Absolum mit brandneuem Gameplay an.

Mit verzweigten Pfaden zum Erkunden, versteckten Quests, faszinierenden Charakteren und einer Vielzahl herausfordernder Bosskämpfe bietet Absolum eine fesselnde Fantasy-Geschichte, die den Geist klassischer Brawler wie Golden Axe und Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara aufgreift. Schalte neue Gegenstände, Quests und dauerhafte Upgrades für deine Krieger frei, während du die Welt von Absolum in abwechslungsreichen, spannenden und herausfordernden Runs erkundest. Das Spieldesign rückt dabei die Zugänglichkeit und einen hohen Wiederspielwert in den Mittelpunkt.

Absolum bietet eine fesselnde Handlung, in der es darum geht, eine ungezügelte, diktatorische Macht zu besiegen und den Tod selbst zu überlisten. In der Welt von Talamh veranlasst ein katastrophales, durch Magie verursachtes Ereignis den Sonnenkönig Azra, alle Länder und Quellen der Magie durch brutale Kriegsführung zu erobern und jeden Zauberer abzuschlachten, der ihm nicht dienen will. Talamhs Hoffnung liegt nun in einer trotzigen Rebellengruppe, die von einem mysteriösen, mythischen Mentor namens Uchawi und den ähnlich mächtigen Root Sisters unterstützt wird, die sich gemeinsam Azras Streben nach totaler Macht widersetzen, indem sie einen uralten, verbotenen Zauber anwenden. Diese mythischen Mächte verleihen unseren Rebellen erstaunliche magische Kräfte, während sie den Widerstand anfachen, Azras eisernen Griff auf Talamh bekämpfen und das Geheimnis hinter Azras immer weiter wachsender Herrschaft entdecken.

Absolum stellt ein fesselndes Universum und eine Besetzung vor, die gemeinsam mit dem meisterhaften Talent des Animationsstudios Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars) geschaffen wurde. Absolum verbindet Arcade-ähnliche Nahkämpfe mit Zaubersprüchen, Konterangriffen, erweiterbaren Fähigkeiten und einzigartig starken, spielbaren Kämpfern und bietet ein grandioses Abenteuer mit hohem Risiko in einer Vielzahl von sorgfältig gestalteten Levels.

Dotemu, Guard Crush und Supamonks haben eine originelle, erfrischende Neuinterpretation von Tiefe und Spaß geschaffen, die ein Brawler-Gameplay bieten kann. Absolum wird von einem Original-Soundtrack untermalt, der von Gareth Coker (Prince of Persia: The Lost Crown, Ori and the Will of the Wisps, Halo Infinite) in Zusammenarbeit mit Mick Gordon (Doom Eternal), Yuka Kitamura (Elden Ring), Motoi Sakuraba (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes) und vielen weiteren komponiert ist.

Für die neuesten Updates zu Absolum, besuche dotemu.com, folge @Dotemu und @Guard_Crush auf X, @Supamonks auf Instagram und setzte das Spiel auf deine Steam-Wunschliste.