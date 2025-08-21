Die erste Legendäre Kriegsanleihe* „Helldivers 2 x Halo: ODST“ findet am 26. August ihren Weg zu den Helldivern auf PlayStation 5, PC und Xbox Series X|S. 

Im Mittelpunkt stehen die Offensiven Demokratie-Schutz-Truppler (ODST), die auch als Höllenspringer bekannt sind. Deren neues Ausrüstungsset enthält legendäre Waffen, Panzerungen, Designs und vieles mehr.

Unter anderem sind folgenden Inhalte enthalten: 

  • MA5C-Sturmgewehr
  • M6C/SOCOM-Pistole
  • M90A-Schrotgewehr
  • M7S-Maschinenpistole
  • A-9-Höllenspringer-Panzerungsset
  • A-35-Recon-Panzerungsset
  • Passiver Booster
    • Bewegungen machen weniger Lärm
    • Erhöht die Reichweite beim Finden von interessanten Orten um 30 %
    • Verhindert Beinverletzungen
  • Neue Umhänge
    • Ehren-Erbstück
    • Verstohlene Blicke

Helldivers 2 x Halo: ODST landet am 26. August um 14:00 Uhr MESZ für 1.500 Über-Credits im Beschaffungszentrum.

Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog.

* Erfordert das Basisspiel, den Kauf von Über-Credits und Spielfortschritt zum Freischalten.

