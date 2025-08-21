Während der Xbox-Präsentation auf der gamescom kündigte SQUARE ENIX® an, dass das von Kritikern gefeierte taktische Rollenspiel von Team Asano, TRIANGLE STRATEGY, nun auch für PlayStation 5® sowie für Xbox Series X|S und Xbox auf dem PC im Rahmen von Xbox Play Anywhere erhältlich ist und über den Microsoft Store gekauft werden kann. Das Spiel, das zuvor bereits für Nintendo Switch (veröffentlicht von Nintendo), Steam und Meta Quest erschienen ist, ist nun auf mehreren großen Plattformen spielbar. Außerdem können PlayStation- und Xbox-Spieler den Titel ab sofort bis zum 3. September mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 30 % erwerben.

Von dem Team hinter OCTOPATH TRAVELER und BRAVELY DEFAULT fordert TRIANGLE STRATEGY sowohl Taktik-RPG-Veteranen als auch Neueinsteiger heraus, das Schicksal von drei mächtigen Königreichen zu bestimmen, die in einen Konflikt verwickelt sind – Glenbrook, Aesfrost und Hyzante. Spieler begleiten den Protagonisten Serenoa Wolffort und seine Gefährten – seinen Jugendfreund Prinz Roland, seine Verlobte Prinzessin Frederica Aesfrost und den Verwalter des Hauses Wolffort, Benedict – auf ihrer Reise durch diesen neuen Konflikt.

Erfahre mehr über TRIANGLE STRATEGY im offiziellen SQUARE ENIX Blog.