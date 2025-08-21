Während der Xbox-Präsentation auf der gamescom kündigte SQUARE ENIX® an, dass das von Kritikern gefeierte taktische Rollenspiel von Team Asano, TRIANGLE STRATEGY, nun auch für PlayStation 5® sowie für Xbox Series X|S und Xbox auf dem PC im Rahmen von Xbox Play Anywhere erhältlich ist und über den Microsoft Store gekauft werden kann. Das Spiel, das zuvor bereits für Nintendo Switch (veröffentlicht von Nintendo), Steam und Meta Quest erschienen ist, ist nun auf mehreren großen Plattformen spielbar. Außerdem können PlayStation- und Xbox-Spieler den Titel ab sofort bis zum 3. September mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 30 % erwerben.

Von dem Team hinter OCTOPATH TRAVELER und BRAVELY DEFAULT fordert TRIANGLE STRATEGY sowohl Taktik-RPG-Veteranen als auch Neueinsteiger heraus, das Schicksal von drei mächtigen Königreichen zu bestimmen, die in einen Konflikt verwickelt sind – Glenbrook, Aesfrost und Hyzante. Spieler begleiten den Protagonisten Serenoa Wolffort und seine Gefährten – seinen Jugendfreund Prinz Roland, seine Verlobte Prinzessin Frederica Aesfrost und den Verwalter des Hauses Wolffort, Benedict – auf ihrer Reise durch diesen neuen Konflikt.

Erfahre mehr über TRIANGLE STRATEGY im offiziellen SQUARE ENIX Blog.

Weitere Beiträge

NEWS
Ein neus Spiel ein neuer Trailer und etwas für Mittelalter Fans ist 1348 Ex Voto
PCPLAYSTATIONXBOX

Gamescom 2025 Neuankündigung: Italienisches Action-RPG 1348 Ex Voto bringt das Mittelalter zum Leben

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
Der erste Cinematic Trailer zu WoW Midnight reißt alles weg.

„Elfen, Magie und Epik auf 11 gedreht“ – World of Warcraft: Midnight entfesselt seinen ersten Cinematic-Trailer

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Indy auf neuer Mission – Switch-2-Version und brandneuer DLC angekündigt

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONNINTENDOXBOX

„Ein geisterfangender Gott“ – Black Myth überrascht mit unerwartetem Nachfolger namens Zhong Kui

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
Warhammer 40k Dawn of War 4 erscheint schon bald

„Beim Imperator!“ – Warhammer 40K Dawn of War 4 meldet sich zurück

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming