Seit Jahren wechselt das Rampenlicht in Dota 2 zwischen den auffälligen Midlanern und den Hyper-Carries im späten Spiel. Doch in letzter Zeit hat sich in den Support-Rängen eine stille Revolution zusammengebraut, vor allem in Position 4. Einst galt sie als chaotischer, wenig konkurrenzfähiger Platz für kreative Roamers, doch jetzt ist sie zu einer der strategisch wichtigsten Rollen im Spiel geworden. Wenn du deine Soft-Supports verschlafen hast, wird es Zeit aufzuwachen, denn Position 4 wird im Jahr 2025 das Sagen haben.

Die Sache ist die: In Dota 2 dreht sich alles um das Momentum. Und keine Rolle gibt das Tempo so sehr vor wie Position 4. Im Gegensatz zu den Hard Supports (Pos 5) erhalten Pos 4 in der Regel mehr Gold, können sich freier bewegen und haben die Flexibilität, zwischen Angriff und Verteidigung zu wechseln, je nachdem, wie sich die Lanes entwickeln.

Das aktuelle Meta belohnt proaktives Spiel und frühe Rotationen, und die Helden der Position 4 sind genau dafür gemacht. Ob Clockwerk sich in einen Mid-Dive einhakt oder ein Mirana aus dem Nebel des Krieges pfeilt, die Fähigkeit deines Teams, früh die Kontrolle über die Karte zu erlangen, hängt oft davon ab, was deine Pos 4 in den ersten 10 Minuten tut. Und lass den versteckten Powermove nicht außer Acht: Wenn du diese Rolle spielst, hast du massiven Einfluss auf das Spiel, ohne dass du irgendjemanden ausrüsten oder übertrumpfen musst. Du musst dich nur geschickt auf der Karte bewegen, beschützen und gut getimte Ganks durchführen.

Der getarnte Utility Core

Position 4 im Jahr 2025 ist nicht nur ein Babysitter mit Betäubung, sondern auch ein Semi-Core auf der Lauer. Mit der richtigen Heldenwahl und ein paar entscheidenden Item-Timings kann eine Position 4 in ihrer Wirkung leicht mit einer Position 3 mithalten.

Helden wie Dark Willow, Hoodwink, Nyx Assassin und Earth Spirit kommen mit begrenzten Ressourcen aus, skalieren aber wunderbar mit ein paar Utility-Items. Ein schneller Blink Dagger oder Eul kann den Ausgang von Teamkämpfen in der Mitte des Spiels komplett verändern. Bei vielen dieser Helden verschwimmt die Grenze zwischen Support und Core, was sie zum ultimativen Utility-Toolkit macht.

Tatsächlich siehst du oft Top-Pos-4-Spieler, die frühe Angriffe dem Schutz der Lane vorziehen. Sie überwachen nicht nur die sichere Lane, sondern dringen in Dschungel ein, erzwingen Rotationen und schaffen Raum für den Carry ihres Teams zum freien Farmen.

Der unbesungene MVP von Vision und Chaos

Lasst uns über Vision Warfare sprechen. Im Zeitalter von Smoke-Ganks und Roshan-Kämpfen ist die Pos 4 der Schlüssel zum Erhalt der Map Awareness. Sie sind diejenigen, die sich durch tiefe Wards schleichen, Smokes durchbrechen und Kämpfe ansetzen, bevor der Feind überhaupt weiß, was auf ihn zukommt.

Gute Pos 4 verstehen das Verhältnis von Risiko und Belohnung besser als jeder andere. Sie sind die Ersten, die ihren Kopf in die Schlinge stecken, um das Terrain auszukundschaften und Ultimates zu unterbrechen, nur um dir ein paar Sekunden Chaos zu ersparen. Wenn sie es richtig machen, verändern sie nicht nur das Spiel, sondern gewinnen es auch. Und in Pubs? Ein sicherer Save oder Kill deines Soft-Supports kann das Einzige sein, was einen massiven Angriff aufhalten kann. Du bist der Puffer zwischen Niederlage und Triumph.

Warum jeder Spieler Position 4 lernen sollte

Hast du es satt, dich auf unbeständige Teamkameraden zu verlassen, oder hast du das Gefühl, dass dein Einfluss unter schlechtem Drafting oder passiven Carries begraben wird? Dann könnte Position 4 deine Berufung sein. Es ist eine Rolle mit hohem Einsatz und Skills, die es dir ermöglicht, zu führen, ohne immer in der ersten Reihe zu stehen. Du bestimmst das Tempo, kontrollierst die Vision und gibst oft den Ausschlag in chaotischen Mid-Game-Kämpfen. Während andere Rollen in den Mittelpunkt des Interesses rücken, ist es oft die Pos 4, die den Ton angibt.

Fazit

Ob du dich mit Tusk in den Kampf stürzt, Rubick zum Schweigen bringst oder mit Earthshaker die Initiative ergreifst, du musst auf alles vorbereitet sein.