„Von ein paar Schnitten zum Fulltime-Job – ohne Vertrag“

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein anonymer Ex-Cutter berichtet auf Reddit über seine Zeit im Umfeld des Streamers Papaplatte, bürgerlich Kevin Teller. Was mit kleinen Aufträgen begonnen habe, sei rasch eskaliert. Aus dem gelegentlichen Schneiden weniger Clips wurden ganze Reactions, mehrere Kanäle und sogar administrative Aufgaben. Schriftliche Abmachungen? Fehlanzeige. „Von 2019 bis Ende 2020 war ich Cutter für Kevin und Co. Mich kennt niemand, weil ich das nie öffentlich erzählt habe“, schreibt der Ex-Mitarbeiter.

Laut seiner Darstellung lag die Bezahlung anfangs im Bereich von 300 bis 450 Euro monatlich – Summen, die in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand standen. Selbst in Hochzeiten, als er über 220 Stunden pro Monat gearbeitet haben will, kamen kaum mehr als 1.800 Euro netto heraus. Eine Festanstellung sei ihm mehrfach in Aussicht gestellt worden, aber nie eingetreten. Statt Sicherheit habe es nur vage Versprechen gegeben.

Besonders bitter: Der anonyme Cutter berichtet, er habe sogar die Schule abgebrochen, weil er auf das in Aussicht gestellte Gehalt vertraut habe. Am Ende stand er nach eigener Aussage ohne Perspektive da – „ohne Geld, ohne Plan und teilweise obdachlos“.

„Psychischer Druck, leere Versprechen – und ein Muster?“

Neben der finanziellen Unsicherheit beschreibt der Ex-Mitarbeiter vor allem die psychischen Folgen: sozialer Rückzug, Dauerstress und das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Er spricht von „massiver Belastung“ und dem Eindruck, eiskalt ausgenutzt worden zu sein.

Der Zeitpunkt seines Statements ist kein Zufall. Kurz zuvor hatte bereits ein anderer ehemaliger Cutter – Paul alias „Pamabu“ – öffentlich Kritik an Papaplatte geäußert. Dieser bemängelte nicht nur die Bezahlung, sondern auch schwierige Kommunikation im Team. Papaplatte selbst reagierte in einem Stream: Zwar räumte er ein, Nachrichten manchmal verspätet beantwortet zu haben, betonte aber, die Bezahlung müsse zum Aufwand passen. Zudem verwies er auf Qualitätsprobleme in den gelieferten Videos.

Der neue Reddit-Post zeigt jedoch, dass es offenbar nicht um Einzelfälle geht. Zeitgleich meldete sich auch ein Ex-Mitarbeiter des Streamers Zarbex mit ähnlichen Vorwürfen: fehlende Anerkennung, niedrige Entlohnung, während die Creator teils sechsstellige Einnahmen generieren. Der Ex-Cutter von Papaplatte kündigte an, notfalls noch mehr Details zu veröffentlichen. Sein Fazit: „Ich habe jahrelang geschwiegen – jetzt soll die Wahrheit ans Licht kommen.“