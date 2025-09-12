Ein Traumstart sieht anders aus

Am 12. September 2025 war es so weit: Borderlands 4 erschien offiziell für PC, PS5 und Xbox Series – und die Vorfreude der Community war riesig. Doch schon kurz nach Release kippte die Stimmung. Auf Steam hagelte es vernichtende Kritiken, die sich fast ausschließlich um technische Probleme drehten.

Besonders PC-Spieler traf es hart. Ein Nutzer schrieb frustriert: „Schreckliche, schreckliche Performance. Die schlechteste, die ich je gesehen habe.“ Selbst mit heruntergeschraubter Grafik und Upscaling schaffte er mit einer RX 6900 XT keine stabilen 60fps. Auch Besitzer einer RTX 3080 Ti meldeten ernüchternde Erfahrungen: „30fps bei mittleren bis hohen Einstellungen in 1440p – und es sieht dabei noch schlechter aus als Borderlands 3.“

Die Enttäuschung war groß, denn viele hatten gehofft, dass Gearbox nach Jahren der Entwicklung einen technisch soliden Shooter abliefert. Stattdessen fühlten sich die ersten Stunden für viele Spieler wie ein Rückschritt an.

Zwischen Frust und Hoffnungsschimmer

Doch nicht alles bleibt düster. Nur wenige Stunden nach dem Start zeichnete sich bereits eine leichte Verbesserung ab. Die Bewertungen auf Steam kletterten von „größtenteils negativ“ immerhin auf „ausgeglichen“. Stand jetzt sind 59 Prozent der Reviews positiv – noch weit entfernt von einem glanzvollen Release, aber ein Hinweis darauf, dass nicht jeder Spieler dieselben Probleme erlebt.

Auch ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass der Hunger auf neue Borderlands-Abenteuer ungebrochen ist. Laut SteamDB erreichte der Titel schon zum Launch über 207.000 gleichzeitige Spieler – ein Spitzenwert, der verdeutlicht, dass die Fangemeinde trotz Startschwierigkeiten treu bleibt.

Ob sich die Stimmung endgültig dreht, hängt nun stark davon ab, wie schnell Gearbox die technischen Macken in den Griff bekommt. Klar ist aber: Das Franchise hat mit Borderlands 4 noch lange nicht ausgespielt – auch wenn der Start für viele eher nach Frust statt nach Spaß schmeckte.