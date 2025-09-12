Minecraft macht alleine schon Spaß – doch mit Freunden wird es noch besser. Viele Spieler fragen sich: Wie kann man in Minecraft zusammen spielen? Zum Glück gibt es mehrere Möglichkeiten, um gemeinsam Welten zu erkunden, Häuser zu bauen oder einfach nur Quatsch zu machen. In diesem Artikel sehen wir uns die wichtigsten Methoden an und was man dafür braucht.

Wer mehr Kontrolle möchte, kann über einen eigenen Server nachdenken. Anbieter wie Godlike ermöglichen es, unkompliziert Server zu mieten. Aber keine Sorge: Auch ohne eigenes Hosting lässt sich Minecraft mit Freunden spielen – kostenlos oder über verschiedene Spielvarianten.

Minecraft zu zweit spielen: die einfachste Methode

Die simpelste Möglichkeit ist die LAN-Verbindung. Wenn ihr beide im selben WLAN seid, kann einer die Welt öffnen, während der andere einfach beitritt. Dazu geht man ins Menü, klickt auf „Im LAN öffnen“ – und schon erscheint die Welt im Mehrspielermenü.

Das ist ideal, wenn man nur zu zweit oder im kleinen Kreis spielen möchte. Allerdings gibt es Einschränkungen: Mitspielen können nur Leute im gleichen Netzwerk, und die Leistung hängt vom PC des Gastgebers ab. Wenn der Rechner schwächelt, ruckelt es auch für alle anderen.

Minecraft kostenlos am PC – geht das wirklich?

Viele fragen sich: Kann man Minecraft kostenlos spielen? Offiziell kostet die Vollversion Geld, und wer ernsthaft spielen will, kommt am Kauf nicht vorbei. Es gibt jedoch eine Demo-Version, die man herunterladen kann. Damit lassen sich 90 Minuten lang Welten testen – für den Multiplayer taugt sie allerdings nicht, zum Reinschnuppern aber allemal.

Im Internet kursieren außerdem „kostenlose“ Launcher. Hier sollte man ehrlich sein: Das sind meist gecrackte Versionen. Sie funktionieren zwar technisch, sind aber rechtlich und moralisch problematisch. Zudem fehlen Updates, Skins und meist auch Multiplayer-Funktionen. Kurz gesagt: Wer langfristig Spaß haben will, sollte sich die Vollversion regulär kaufen.

Mods und Extras auf dem PC

Ein großer Vorteil der PC-Version ist die Möglichkeit, Mods zu nutzen. Damit wird das Spiel praktisch grenzenlos. Von kleinen Verbesserungen bis hin zu komplett neuen Spielwelten ist alles möglich. Wer Minecraft mit Freunden spielen möchte, kann so beispielsweise Server mit zusätzlichen Monstern, Waffen oder Biomen aufsetzen.

Die Einrichtung läuft je nach Mod unterschiedlich, meist über Forge oder Fabric. Wichtig: Alle Spieler müssen dieselben Mods installiert haben, sonst funktioniert es nicht. Für Anfänger wirkt das etwas kompliziert, doch nach ein, zwei Versuchen geht es leicht von der Hand.

Bedrock vs. Java – welche Version eignet sich besser?

Auf dem PC gibt es zwei Varianten: die klassische Java-Edition und die Bedrock-Edition. Für die meisten PC-Spieler ist Java die erste Wahl, da sie mehr Mods und Community-Inhalte bietet. Die Bedrock-Version hingegen punktet mit einem großen Vorteil: Crossplay.

Das bedeutet: Wer Freunde hat, die auf Xbox oder iPhone spielen, sollte überlegen, Minecraft in der Bedrock-Edition zu nutzen. So könnt ihr plattformübergreifend zusammenspielen – ganz ohne Umwege.

Praktische Tipps für stressfreies Spielen

Wenn du dich fragst, wie man in Minecraft am besten zusammen spielt, helfen ein paar einfache Grundregeln:

Einigt euch auf dieselbe Version (Java oder Bedrock).

Stellt sicher, dass alle die gleichen Mods installiert haben.

Haltet eure Spielversion aktuell, sonst drohen Kompatibilitätsprobleme.

Bei Lags hilft oft ein stabilerer Server.

Gerade bei der Performance trennt sich die Spreu vom Weizen. Ein gutes Setup erspart viel Frust.

Fazit

Minecraft lebt vom gemeinsamen Erlebnis. Ob ihr nur mal schnell zu zweit spielt, dauerhaft eigene Server betreibt oder mit Mods experimentiert – es gibt für jeden die passende Lösung. Wer sparen möchte, kann die Demo ausprobieren und so kurzzeitig Minecraft kostenlos am PC testen. Für echtes Multiplayer-Feeling lohnt sich jedoch der Kauf.

Am Ende hängt alles davon ab, wie ihr spielen wollt: lokal im gleichen Netzwerk, online mit Mods oder als Teil eines großen Server-Projekts. Wichtig ist nur, dass ihr gemeinsam Spaß habt – genau dafür ist Minecraft gemacht.