Stell Dir vor: Du zockst dein Lieblingsspiel, hast Discord nebenbei offen und streamst vielleicht noch ein Video – alles gleichzeitig, ohne ständig Fenster zu verschieben. Klingt gut? Mit dem LC-M49-QCK von LC-Power ist genau das drin.

Der Monitor bringt Dir satte 49 Zoll Curved Ultra-Wide, gestochen scharfe Bilder und mit 120 Hz genug Power für schnelle Action.

Genau so ein Teil kannst Du jetzt bei uns gewinnen!

So bist Du dabei:

Folge uns auf Facebook. Like unseren Gewinnspiel-Post und benenne einen Freund und verrate uns, warum der Monitor auf Deinem Schreibtisch landen soll. Verdopple Deine Gewinnchance: Lass LC-Power Germany auf Instagram ein Like da (Dein Instagram Name wird benötigt!). Trag Dich in unsere Gewinnspielmaske ein

👉 Also: Post liken, Freund benennen, uns überzeugen – nur so bist Du wirklich im Lostopf und mit etwas Glück steht der riesige Monitor schon bald bei Dir. Viel Erfolg! 🍀

Teilnahmeschluss ist der 12.10.2025

Erforderliche Felder sind wie folgt markiert *. Vorname (erforderlich) * Nachname (erforderlich) * E-Mail (erforderlich) * PLZ, Ort (erforderlich) * Dein Instagram Name Benachrichtige mich bei zukünftigen Gewinnspielen Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung sowie die AGB. (erforderlich) * Finger weg von diesem Feld, wenn Du ein Mensch bist. EINTRAGEN UND GEWINNEN!

Unser Dank gilt auch folgenden Partnern:

einfach-sparsam.de

supergewinne.de

gewinnspiele-in-deutschland.de

gewinnspiele-heute.net

gewinnspiele-kostenlos.com

seriöse-gewinnspiele.com

aktuelle-gewinnspiele.com