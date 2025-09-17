Stell Dir vor: Du zockst dein Lieblingsspiel, hast Discord nebenbei offen und streamst vielleicht noch ein Video – alles gleichzeitig, ohne ständig Fenster zu verschieben. Klingt gut? Mit dem LC-M49-QCK von LC-Power ist genau das drin.
Der Monitor bringt Dir satte 49 Zoll Curved Ultra-Wide, gestochen scharfe Bilder und mit 120 Hz genug Power für schnelle Action.
Genau so ein Teil kannst Du jetzt bei uns gewinnen!
So bist Du dabei:
- Folge uns auf Facebook.
- Like unseren Gewinnspiel-Post und benenne einen Freund und verrate uns, warum der Monitor auf Deinem Schreibtisch landen soll.
- Verdopple Deine Gewinnchance: Lass LC-Power Germany auf Instagram ein Like da (Dein Instagram Name wird benötigt!).
- Trag Dich in unsere Gewinnspielmaske ein
👉 Also: Post liken, Freund benennen, uns überzeugen – nur so bist Du wirklich im Lostopf und mit etwas Glück steht der riesige Monitor schon bald bei Dir. Viel Erfolg! 🍀
Teilnahmeschluss ist der 12.10.2025
