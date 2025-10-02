Abo-Schock: So teuer wird Zocken jetzt wirklich

Die Spielewelt ist in Bewegung – allerdings nicht nur auf den Bildschirmen. Wer regelmäßig mit dem Game Pass von Microsoft unterwegs ist, muss ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Fast alle Modelle des Abo-Dienstes bekommen neue Preise und Namen, einzig die Standard-Stufe bleibt von der Erhöhung verschont.

Besonders heftig trifft es alle, die sich für das Ultimate-Paket entschieden haben: Statt 18 Euro im Monat werden nun satte 27 Euro fällig – ein Anstieg von stolzen 50 Prozent. Schon in den Vorjahren hatte Microsoft die Gebühren schrittweise angehoben, doch diesmal fällt der Sprung deutlich extremer aus. Die Begründung? Offiziell bleibt das Unternehmen vage, verweist aber auf den stetigen Ausbau des Angebots.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für alle, die nur das Nötigste wollen, gibt es immerhin eine kleine Verschnaufpause: Premium (vormals Standard) bleibt bei 13 Euro pro Monat. Die günstigste Variante, jetzt „Essential“ genannt, steigt von 7 auf 9 Euro – kein Schnäppchen mehr, aber immerhin nicht so drastisch wie Ultimate.

Mehr zahlen, mehr Inhalte – lohnt sich der neue Xbox Game Pass wirklich?

Die Preiserhöhung kommt nicht ohne Gegenleistung. Microsoft hat versprochen, die Bibliothek deutlich auszubauen: Ultimate-Nutzer dürfen sich auf über 40 zusätzliche Spiele freuen, darunter große Namen wie Hogwarts Legacy oder mehrere Teile von Assassin’s Creed. Auch für die kleineren Abo-Varianten gibt es Nachschub, wenn auch in etwas abgespeckter Form.

Neue Features sollen die Preissteigerung ebenfalls abfedern. So können auch Abonnenten der günstigeren Modelle bestimmte Titel auf dem PC nutzen und über Xbox Cloud Gaming streamen – wenn auch nicht in der höchsten Qualität. Besonders spannend: Seit Mai sind im Game Pass zahlreiche Retro-Perlen zu finden, die lange in der Versenkung verschwunden waren.

Am Ende stellt sich die Frage: Welche Stufe lohnt sich noch? Wer Wert auf Day-One-Releases, EA Play und Riot-Boni legt, kommt kaum an Ultimate vorbei. Wer dagegen hauptsächlich Klassiker und die wichtigsten Blockbuster sucht, fährt mit Premium oder PC Game Pass günstiger – wenn auch auf lange Sicht mit einem höheren Jahrespreis als je zuvor.