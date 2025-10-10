„Wenn jemand sagt, er ist einsam, ist das immer noch ein Tabu“ – Stars öffnen sich

Was passiert, wenn jene Menschen, die Millionen täglich zum Lachen bringen, plötzlich über Einsamkeit sprechen? Genau das zeigt jetzt eine neue Kampagne von 1LIVE, die gemeinsam mit bekannten Gesichtern wie Zarbex, Nina Chuba und Felix Lobrecht das Tabu-Thema in den Mittelpunkt rückt. Ziel ist es, über ein Gefühl zu reden, das viele betrifft, aber kaum einer offen ausspricht.

Denn laut Studien fühlt sich jede dritte Person in Deutschland zumindest zeitweise einsam – besonders junge Menschen. Die ständige Präsenz von Social Media verstärkt das Gefühl zusätzlich. Perfekte Urlaubsbilder, Erfolge und Erlebnisse anderer lösen bei vielen die Angst aus, etwas zu verpassen – die sogenannte „Fear of Missing Out“ (FOMO). Was dabei verborgen bleibt, sind die stillen Momente hinter den Kulissen: jene, in denen selbst Stars wie Zarbex oder Musiker Nico Santos sich fragen, ob sie wirklich dazugehören.

Zarbex erzählt in der Kampagne, dass er in Köln heute weniger Menschen um sich hat als früher in Kiel – obwohl er dort eigentlich „mitten im Geschehen“ steht. Für viele überraschend ehrlich sagt er: „Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich einfach zu öffnen und über seine Gefühle zu reden, weil das hat nichts mit Schwäche zu tun – redet mit irgendwem.“

Warum Reden heilt – und wie man die Stille durchbricht

Dass Einsamkeit keine Randerscheinung ist, sondern ein wachsendes gesellschaftliches Problem, zeigt sich seit Jahren. Schon 2018 veröffentlichte der YouTube-Kanal Kurzgesagt ein vielbeachtetes Video über das Thema – damals noch ohne zu ahnen, wie stark die Pandemie 2020 dieses Gefühl verschärfen würde. Heute, sechs Jahre später, bekommt die Diskussion neue Tiefe, weil endlich jene darüber sprechen, von denen man es am wenigsten erwartet.

Influencer und Musiker, die sonst Selbstbewusstsein und Lebensfreude verkörpern, zeigen ihre verletzliche Seite. So sagt MaiLab, dass Einsamkeit noch immer mit Scham behaftet sei, obwohl sie fast jeden einmal trifft. Und Nico Santos betont, wie wichtig es sei, über Gefühle zu reden – selbst dann, wenn man glaubt, niemand wolle zuhören.

Die Botschaft der 1LIVE-Aktion ist klar: Reden hilft. Wer sich öffnet, baut Brücken. Wer sich versteckt, bleibt allein. Die Kampagne will Mut machen, das Schweigen zu brechen – denn Einsamkeit verschwindet nicht, wenn man sie ignoriert. Aber sie verliert ihre Macht, sobald man über sie spricht.