Es wird schaurig, schleimig und sensationell!🧟♂️
Zusammen mit ZURU verlosen wir 24 gruselige Überraschungspakete voller Spielspaß und Ekel-Faktor – perfekt für kleine Monster und große Halloween-Fans!
Was gibt es zu gewinnen?
🧤 6x Smashers Horror House Hand – zerdrücken, schleimen, gruseln!
🌊 6x Robo Alive Deep Sea Monster – ein lebendiges Monster aus der Tiefe!
🤢 12x 5 Surprise Mega Gross Minis – eklig-lustige Mini-Überraschungen zum Sammeln!
So machst Du mit:
- Fülle das Teilnahmeformular auf dieser Seite aus
- Like und kommentiere unseren Halloween-Beitrag auf Facebook oder Instagram
- Lass ZURU Toys einen spooky Like da
Schon bist Du im Lostopf!
🗓️ Teilnahmeschluss ist der 26.10.2025
📬 Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.
Viel Glück und ein schaurig-schönes Halloween! 🦇💀
