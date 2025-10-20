Es wird schaurig, schleimig und sensationell!🧟‍♂️

Zusammen mit ZURU verlosen wir 24 gruselige Überraschungspakete voller Spielspaß und Ekel-Faktor – perfekt für kleine Monster und große Halloween-Fans!

Was gibt es zu gewinnen?

🧤 6x Smashers Horror House Hand – zerdrücken, schleimen, gruseln!
🌊 6x Robo Alive Deep Sea Monster – ein lebendiges Monster aus der Tiefe!
🤢 12x 5 Surprise Mega Gross Minis – eklig-lustige Mini-Überraschungen zum Sammeln!

So machst Du mit:

  1. Fülle das Teilnahmeformular auf dieser Seite aus
  2. Like und kommentiere unseren Halloween-Beitrag auf Facebook oder Instagram
  3. Lass ZURU Toys einen spooky Like da

Schon bist Du im Lostopf!

🗓️ Teilnahmeschluss ist der 26.10.2025
📬 Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Viel Glück und ein schaurig-schönes Halloween! 🦇💀

