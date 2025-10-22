Langsam wird GTA VI zum Running Gag, obwohl der Titel noch nicht einmal erschienen ist. Memes und Sprüche wie: „Was ist pünktlicher: GTA VI oder die Deutsche Bahn?“, sind in sozialen Netzwerken immer wieder zu finden. Eigentlich war der Release des heißersehnten Titels für den 26. Mai 2026 vorgesehen, doch dieses Datum scheint nicht in Stein gemeißelt. Es wäre die nächste Verschiebung eines Titels, der eigentlich schon im Herbst 2025 erscheinen sollte.

Foto von João Ferrão auf Unsplash

Was ist los bei Rockstar? Ein Insider hat nun geleaked, dass es erneut zu einer Verschiebung kommen könnte. Wie viel weiß der Insider und was ist dran am Gerücht, das die Gaming-Welt erschüttert hat? Wir fassen zusammen.

Wenn ein Spiel später erscheint als geplant, hängt das nicht mit „Faulheit“ der Entwickler zusammen, sondern mit unvorhergesehenen Problemen. Ein Spiel wie GTA VI ist hochkomplex, Entwickler müssen nicht nur Fehler ausradieren, sondern gleichzeitig noch rechtliche Rahmenbedingungen einhalten.

Ein Thema könnte bei GTA VI die Integration des Casinos ins Spiel sein. Zocker sind es vom Vorgängertitel gewohnt, dass sie im Casino um GTA-Dollar zocken können. Zwar gewinnen sie dabei kein echtes Geld wie in einem legalen Online Casino, trotzdem gibt es Regeln, denn Glücksspiel ist in vielen Ländern unterschiedlich reguliert. Mit solchen und ähnlichen Fragen dürften sich die Macher von Rockstars GTA VI herumschlagen, allerdings ist unklar, ob sie eine potenzielle Verzögerung rechtfertigen könnten.

Es gibt noch viele andere Stellschrauben, wo es beim Programmieren eines Computerspiels zu Verzögerungen kommen kann. So zum Beispiel technische Probleme, sogenannte Bugs, die unerwartet auftauchen. Finden die Macher die Ursache nicht rechtzeitig, müssen sie Releases verschieben, um die Spielerfahrung von Anfang an auf einem hohen Niveau zu gewährleisten. GTA VI soll nicht als Beta-Version erscheinen, sondern als fertiger und spielbarer Titel, da muss im Vorfeld alles stimmen.Hinzu kommt, dass die Spiele für die gängigen Hardware-Plattformen optimiert werden müssen. Zunächst wird GTA VI voraussichtlich für Konsolen erscheinen, bevor es später dann auch auf dem PC released wird. Studios wie Rockstar haben an sich selbst hohe Ansprüche und möchten Perfektion, wenn der Titel fertig ist. Sie verschieben im Zweifel lieber als dass sie ein halbfertiges Produkt auf den Markt werfen.

Warum glauben viele Spieler an eine Verzögerung von GTA VI?

Grund für aktuelle Gerüchte um eine Verzögerung sind die Angaben eines Insiders, der nicht an eine pünktliche Veröffentlichung im Mai 2026 glaubt. Tom Henderson soll innerhalb der Branche einige gute Kontakte haben und in einem jüngst veröffentlichten Podcast äußerte er Zweifel zum angekündigten Datum. Er könne sich laut eigener Aussage nicht vorstellen, dass der Termin durch Rockstar eingehalten wird. Seine Aussage stützt er auf Gerüchte, die darauf nicht hindeuten würden.

Henderson gibt aber ehrlich zu, dass seine Informationen nicht ausreichen, um eine Verzögerung zu bestätigen. Es ist seine persönliche Annahme, dass der Release noch einmal verschoben wird, dann vermutlich auf den Herbst 2026.

Ganz von der Hand zu weisen sind solche Spekulationen nie, denn Rockstar hat bereits mehrfach Titel verschoben und sie erst später auf den Markt gebracht. Solange es aber keine Bestätigung des Studios gibt, gilt Mai 2026 weiterhin als angekündigtes Release-Datum.

Henderson selbst schreibt Rockstar und 2K-Games Perfektionismus zu, was letztlich zu Verzögerungen führen könnte. Studios wie diese sind nicht bereit, halbfertige Titel auf den Markt zu bringen. Sie haben die Sicherheit, dass GTA VI verkauft wird, unabhängig vom Release. Und da Rockstar GTA VI als „den größten Launch in der Geschichte“ angekündigt hat, dürften Verzögerungen die Begeisterung der Fans nicht stören.

Endgültige Entscheidung steht wohl im Dezember 2026 an

Ein weiterer Insider ist Obbe Vermeij und er ist sich sicher, dass die endgültige Entscheidung erst im Dezember 2026 fallen könne, wie giga.de berichtet. Der frühere Technical Director von Rockstar North kennt sich aus. Er arbeitete seinerzeit am ebenso ersehnten Titel GTA IV, der kurz vor dem Release verschoben wurde. Ein ähnliches Schicksal ereilte in der Vergangenheit auch GTA V, ebenfalls wurde Red Dead Redemption II verschoben.

Der Insider ist sich sicher, dass Rockstar eine endgültige Entscheidung rund fünf Monate vor dem geplanten Release fällen kann. Das wäre im Dezember, sämtliche vorherige Gerüchte wären laut Insider nicht relevant. Auf der Plattform „X“ nennt der Experte die Ankündigung eines klaren Datums als gutes Zeichen, verweist aber auch noch einmal auf den Dezember als alles entscheidenden Monat.

Und was sagen die Entwickler?

Wenn es nach Take-Two geht, dürfen Spieler aufatmen und müssen sich keine Sorgen um eine weitere Verschiebung des Titels machen. Bei der Hauptversammlung äußerte sich CEO Strauss Zelnick am 18. September klar und deutlich.

Der Publisher plant weiterhin mit dem 26. Mai 2026. Er verwies darauf, dass Rockstar selbst in Zukunft weitere Informationen zu GTA VI geben werde. Für den Publisher ist das Vorgehen typisch, Rockstar übernimmt die Kommunikation und bringt alle wichtigen Informationen ans Publikum.

Noch mehr Unkenrufe für die Veröffentlichung von GTA VI?

Dürfen sich Spieler nun endlich auf Mai 2026 freuen oder könnte es doch noch einmal zu Verzögerungen kommen? Schon im Mai äußerte sich Bloomberg-Journalist Jason Schreier kritisch diesbezüglich. Er wies darauf hin, dass ein angekündigter Release-Termin keine Garantie sei und dass es sich beim 26. Mai 2026 nicht zwingend um ein endgültiges Datum handeln müsse.

Also doch kein GTA VI im Frühjahr? Für Schreier handelt es sich bei Prognosen und Orakeln um ein riesiges Schachspiel in vier Dimensionen. Nicht nur Spieler warten gespannt auf die Weiterentwicklung, sondern auch Wirtschaftsanalysten und Unternehmen. Sie müssen ihre Geschäftspraktiken gegebenenfalls auf den geplanten Release anpassen.

Stationäre Händler wie MediaMarkt, Saturn und viele andere sind von rechtzeitigen Informationen abhängig und planen Verkaufsstrategien anhand geplanter Releases. Doch bislang gibt es nur Spekulationen und keine Garantie. Ein angekündigtes Release-Datum war für Rockstar in der Vergangenheit kein Grund, nicht doch noch einmal die Pläne zu ändern.

Das beste Beispiel liefert der Triple-A-Titel Red Dead Redemption II. Er war ursprünglich für den Herbst 2017 angekündigt, wurde auf Frühjahr 2018 verschoben und erschien schlussendlich im Oktober 2018. Ein böses Omen für GTA VI? Bislang zeigen sich deutliche Ähnlichkeiten. Es wird abzuwarten sein, ob Spieler nun also im Mai schon wieder nach Vice City kommen, oder doch erst im Herbst.