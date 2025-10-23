Ein neues Kapitel – aber nicht in einer weit, weit entfernten Galaxis

George Lucas hat genug von den Sternenkriegen. In einem aktuellen Interview sprach der 81-Jährige offen über seinen Abschied von „Star Wars“ und seine neue Leidenschaft – das Museum of Narrative Art in Los Angeles. Der Filmemacher machte unmissverständlich klar: „Natürlich habe ich Star Wars hinter mir gelassen. Ich habe immerhin ein Leben. Ich eröffne ein Museum.“

Dieses monumentale Projekt soll 2026 seine Türen öffnen und ist alles andere als ein Fan-Treffpunkt für Jedi-Jünger. Über eine Milliarde US-Dollar steckt in dem futuristischen Bau, der Kunst, Film und visuelles Erzählen feiern soll. Doch Lucas warnt: Wer auf X-Wings, Lichtschwerter oder Ewoks hofft, wird enttäuscht.

Kein Jedi-Tempel, sondern Kunsttempel

Denn Lucas will nicht, dass sein Museum als „Star Wars-Museum“ verstanden wird. „Nur eine einzige von 33 Ausstellungen ist thematisch an Star Wars angelehnt, und das habe ich nur widerwillig zugelassen“, betont er. Damit zieht der Schöpfer der Saga eine klare Linie zwischen seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart.

Für viele Fans ist das ein Schock. Schließlich war George Lucas jahrzehntelang das kreative Herz des Universums, das Milliarden Menschen geprägt hat. Doch für ihn ist es offenbar Zeit, loszulassen. Statt weiterer Fortsetzungen oder Spin-offs möchte er Geschichten erzählen, die über die Macht hinausgehen – Geschichten, die zeigen, was Menschen antreibt, bewegt und verbindet.

Das Museum of Narrative Art soll genau das tun: die Kunst des Geschichtenerzählens feiern – von alten Gemälden bis zu modernen Comics. Vielleicht liegt darin ja Lucas’ wahre Macht.