„Ich liebe Komplimente von Frauen“ – Was Nova damit wirklich meint

Manchmal sind es die kleinsten Beobachtungen, die große Diskussionen anstoßen. In einem ihrer Twitch-Streams sprach die beliebte Twitch Streamerin starletnova (Nova) über ein Thema, das viele sofort nachvollziehen konnten – aber kaum jemand so klar formuliert hat: Warum sie Komplimente von Frauen lieber mag als von Männern.

Nova erklärte, dass ihre Styling-Entscheidungen, vom Lippenstift bis zur Outfitwahl, selten nur für sich selbst oder die Kamera gedacht seien. „Ehrlich gesagt mache ich mich oft für andere Frauen schön“, gab sie zu. Denn diese würden die Mühe hinter Details wie einem perfekt verblendeten Lidschatten oder dem gekonnten Layering eines Outfits eher erkennen. Männer hingegen, so Nova, sagten meist einfach: „Du siehst süß aus.“ Schön, ja – aber oberflächlich.

Diese kleine Differenz im Blickwinkel ist für Nova der Kern der Sache. „Frauen geben spezifischere Komplimente“, sagt sie. „Sie sehen das, was man sich wirklich überlegt hat.“ Und genau das mache ihre Worte für sie bedeutungsvoller.

„Ey Bro, dein Bizeps!“ – Warum Männer anders loben

Doch Nova belässt es nicht bei einer Geschlechterklage. Sie zieht einen witzigen Vergleich, der ihre These auf charmante Weise unterstreicht. Männer, sagt sie, hätten ihre eigene Form der Anerkennung – nur eben auf anderen Ebenen. „Das ist wie im Fitnessstudio“, erklärt sie lachend. „Wenn ein Typ einem anderen Typen sagt: ‚Ey Bro, dein Bizeps, Trizeps – Bruder, du hast Flügel!‘, dann ist das deren Art zu sagen: Du bist stark.“

Sie selbst nimmt das mit Humor, entschuldigt sich sogar scherzhaft: „Nicht, dass Männer jetzt denken, ich halte sie für Neandertaler! So meine ich das natürlich nicht.“ Trotzdem bleibt ihr Punkt stehen – Männer achten auf körperliche Leistung, Frauen auf ästhetische Details.

Das Fazit ihrer Gedanken? Lob sagt oft mehr über die Person aus, die es ausspricht, als über die, die es bekommt. Für Nova sind Komplimente unter Frauen ein stilles Einverständnis – ein Zeichen gegenseitiger Wertschätzung, das über oberflächliche Floskeln hinausgeht. Vielleicht liegt darin ja die wahre Kunst des Kompliments: gesehen zu werden – und zwar wirklich.