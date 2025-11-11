Wenn Unterhaltung zur Last wird

Das Leben als Streamer wirkt nach außen oft wie ein Traum: arbeiten von zu Hause, ein treues Publikum, finanzielle Freiheit und täglich positive Resonanz. Doch wie so oft trügt der Schein. Hinter der Kamera, wo Likes und Chatbots verstummen, kämpfen viele Content-Creator mit einer gewaltigen mentalen Last. Einer, der diesen Druck offen anspricht, ist Streamer Nooreax.

In einem gemeinsamen Stream mit MontanaBlack fand der 29-Jährige klare Worte über seine seelische Verfassung. „Mental hat Streaming bei mir einiges durch den Fleischwolf gedreht“, erklärte er offen vor tausenden Zuschauern. Was für viele wie eine beiläufige Aussage klingt, ist in Wahrheit ein Einblick in die Realität vieler erfolgreicher Streamer. Sie stehen täglich unter dem Druck, gut gelaunt zu sein, auch wenn es ihnen innerlich schlecht geht.

Nooreax beschreibt, dass Zuschauer einschalten, um abzuschalten – sie erwarten Spaß, Ablenkung, gute Laune. Doch wenn er selbst einen schlechten Tag hat, fällt es ihm schwer, diese Stimmung zu transportieren. Der Streamer gibt damit zu, was viele in der Branche nur hinter vorgehaltener Hand sagen: Die Bühne des Internets ist kein Ort, an dem man sich Schwäche erlauben kann.

„Manchmal will man einfach abschalten“ – Die Schattenseiten des Erfolgs

Was Nooreax beschreibt, ist kein Einzelfall, sondern ein wachsendes Problem im digitalen Zeitalter. Immer mehr Streamer berichten von Burnout, Erschöpfung oder Depressionen, ausgelöst durch den ständigen Druck, präsent und positiv zu bleiben. Während viele Zuschauer nur das Endprodukt sehen – das Lächeln vor der Kamera – spielt sich dahinter ein intensiver Kampf mit Selbstzweifeln und Erwartungsdruck ab.

Psychologen wie die Medienforscherin Dr. Andrea Koch weisen darauf hin, dass besonders junge Streamer gefährdet sind, da ihr Alltag oft komplett online stattfindet. Die ständige Bewertung durch Likes, Kommentare und Zuschauerzahlen kann das Selbstbild stark beeinflussen. „Streaming ist kein Spiel, sondern ein permanenter Leistungstest“, so Koch in einem Interview mit Netzpolitik.org.

Für Nooreax bedeutet das auch, Grenzen zu ziehen. Er erklärte, dass er gelernt habe, Pausen einzulegen und bewusst offline zu gehen, um wieder Energie zu tanken. Damit sendet er ein wichtiges Signal an seine Community – denn Offenheit über mentale Gesundheit kann in einer Branche, die oft nur Glanz zeigt, der erste Schritt zu echter Veränderung sein.