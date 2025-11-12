Dunkle Schatten über Limveld – das Warten hat ein Ende

Monatelang rankten sich Gerüchte um den nächsten großen DLC von Elden Ring Nightreign. Nun hat Bandai Namco die Spannung gelöst: „The Forsaken Hollows“ erscheint am 4. Dezember 2025 für PS5, PS4, Xbox und PC. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen des jüngsten State of Play-Events – begleitet von einem atmosphärisch-düsteren Trailer, der sofort für Gesprächsstoff in der Community sorgte.

Die Erweiterung entführt Spieler in bislang unbekannte Regionen der Zwischenlande. Im Zentrum steht eine gewaltige Höhlenwelt unterhalb von Limveld, wo alte Tempelruinen, geheimnisvolle Kristalle und ein tödliches Miasma auf die Nachtwandler warten. Laut dem offiziellen PlayStation-Blog erwartet die Spieler dort ein völlig neues „Verschobene Erde“-Event, das nicht nur optisch, sondern auch spielmechanisch neue Maßstäbe setzen soll.

Besonders reizvoll für Fans: Zwei brandneue Spielfiguren schließen sich dem Kampf gegen die Dunkelheit an. Der Scholar, ein arkan begabter Akademiker, kann Gegnerbewegungen lesen und das Schlachtfeld strategisch beeinflussen. Ihm zur Seite steht die Undertaker, eine mächtige Äbtissin, die den Auftrag hat, die Nachtfürsten selbst zu vernichten – ein unheilvolles Duo, das die Spieltiefe deutlich erweitert.

Neue Bosse, alte Finsternis – und ein Versprechen an die Fans

Während Bandai Namco und FromSoftware bei den neuen Bossgegnern noch schweigen, gilt eines als sicher: The Forsaken Hollows wird härter, düsterer und emotionaler als alles, was Nightreign bisher bot. Schon frühere Updates hatten die Spielerschaft mit herausfordernden Varianten der Nachtfürsten und dem Modus „Die Tiefe der Nacht“ an ihre Grenzen geführt – doch dieser DLC scheint noch einmal eine Schippe draufzulegen.

Auch technisch verspricht das Entwicklerteam ein Erlebnis der Extraklasse: verbesserte Licht- und Nebeleffekte, dynamische Wetterwechsel in den Höhlen von Limveld und neue Animationen für Magieangriffe sollen die bedrückende Atmosphäre noch intensiver wirken lassen. Die Vorbestellerboni – ein digitales Artbook und ein Mini-Soundtrack – deuten zudem darauf hin, dass FromSoftware den künstlerischen Aspekt seines Fantasy-Universums erneut in den Vordergrund rückt.

Mit „The Forsaken Hollows“ öffnet sich ein weiteres, düsteres Kapitel im Kosmos von Elden Ring Nightreign. Wer sich in die Schatten wagt, darf sich auf epische Kämpfe, neue Geheimnisse und eine Welt gefasst machen, die ihren Namen mehr als verdient: verlassen, verflucht – und voller Legenden, die noch erzählt werden wollen.