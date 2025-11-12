Ein neuer Bildschirm für die PlayStation – aber nicht für alle

Während viele Spieler auf neue Spieleankündigungen gehofft hatten, überraschte Sony bei seiner jüngsten State of Play mit etwas völlig anderem: einem eigenen 27-Zoll-Gaming-Monitor, der speziell auf die PlayStation 5 und die neue PS5 Pro abgestimmt ist. Das Gerät bietet nicht nur ein gestochen scharfes QHD-Display, sondern auch eine durchdachte Integration ins PlayStation-Ökosystem – inklusive integriertem Ladehaken für den DualSense-Controller.

Der Bildschirm lässt sich außerdem mit den kabellosen Pulse Elevate-Lautsprechern koppeln, was Sonys Strategie unterstreicht, das Spielerlebnis künftig stärker über Zubehör zu erweitern. Technisch bringt der Monitor alles mit, was sich passionierte Gamer wünschen: HDR-Unterstützung, bis zu 240Hz Bildwiederholrate auf PC, VRR und HDMI 2.1 – also Features, die für flüssiges Gameplay und brillante Farben sorgen.

Doch trotz all der beeindruckenden Spezifikationen gibt es einen Haken, der für viele Fans bitter schmeckt: Der Monitor erscheint ausschließlich in den USA und Japan. Warum Sony Europa außen vor lässt, bleibt vorerst unklar.

„Warum nicht bei uns?“ – Fans rätseln über Sonys Strategie

Auf Social Media zeigen sich viele europäische PlayStation-Spieler enttäuscht. „Warum immer nur Japan und die USA?“ heißt es in zahlreichen Kommentaren. Tatsächlich hat Sony bislang weder Preis noch Veröffentlichungsdatum verraten – und auch keine Pläne für einen späteren Europa-Release. Laut Angaben im offiziellen PlayStation Blog soll der Monitor „im Laufe des nächsten Jahres“ erscheinen.

Analysten vermuten, dass Sony den neuen Bildschirm zunächst als Testlauf auf den Kernmärkten platziert, bevor über eine breitere Veröffentlichung entschieden wird. Schließlich ist der Markt für Premium-Gaming-Displays hart umkämpft – und Sonys Schritt in dieses Segment könnte ein Versuch sein, die eigene Marke stärker auch im Hardware-Bereich zu etablieren, ähnlich wie mit dem PlayStation Portal.

Ob der PlayStation-Monitor irgendwann auch hierzulande erscheint, steht also noch in den Sternen. Doch eines ist sicher: Mit einem QHD-Display, HDR-Automatik und 240Hz-Unterstützung auf PC setzt Sony die Konkurrenz unter Druck – und macht Appetit auf mehr.