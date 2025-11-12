Ein Shooter lernt aus seinen Fehlern – und hört auf seine Community

Nach einem turbulenten Start und hitzigen Diskussionen um Balance und Technik versucht Battlefield 6 nun den Neustart: Am 18. November beginnt Phase 2 der ersten Season mit dem Titel „California Resistance“ – begleitet von einem umfangreichen Update, das laut Entwickler DICE „zahlreiche Gameplay-Aspekte grundlegend verbessert“.

Die größte Neuerung betrifft die Präzision der Waffen. Spielerinnen und Spieler dürfen sich über eine überarbeitete Steuerung von Rückstoß und Streuung freuen. Der sogenannte „Bloom“-Effekt, der bisher für unberechenbare Trefferbilder sorgte, wurde neu kalibriert. Ziel ist ein „flüssigeres und konsistenteres Gefühl“ beim Feuern – besonders auf mittleren und langen Distanzen. Dazu kommen Anpassungen der Zielhilfe, die nun sanfter reagiert und mehr Kontrolle erlaubt. „Wir möchten, dass sich Zielen wieder so anfühlt wie in der Beta – vertraut, intuitiv und direkt“, heißt es im offiziellen Beitrag des Teams.

Auch optisch tut sich einiges: Durch feinere Lichtanpassungen und neue Shader sollen Soldaten bei wechselnden Lichtverhältnissen – etwa beim Übergang von Innenräumen ins Freie – besser erkennbar sein. Die Sichtbarkeit zählt laut DICE zu den meistgeforderten Community-Wünschen, die nun endlich umgesetzt werden.

„California Resistance“ ist erst der Anfang – große Pläne für die Winter Offensive

Doch mit diesem Update endet die Entwicklung nicht – im Gegenteil: Bereits im Dezember steht mit Phase 3 „Winter Offensive“ die nächste Etappe an. Laut DICE erwarten Spieler neue Balance-Änderungen bei Fahrzeugen und überarbeitete Karten für die Modi Breakthrough und Rush. Ziel sei es, „den Spielfluss natürlicher zu gestalten“ und den Fokus wieder stärker auf taktische Kämpfe zu legen.

Darüber hinaus arbeitet das Team an Verbesserungen der Trefferregistrierung, an stabileren Time-to-Kill-Werten und einem überarbeiteten Menüsystem. Besonders die Benutzeroberfläche soll intuitiver werden, damit Ausrüstung, Skins und Community-Erlebnisse leichter zugänglich sind.

In einem Statement heißt es vielversprechend: „Wir stehen erst am Anfang. Season 2 befindet sich bereits in der Entwicklung und wird Anfang 2026 erscheinen.“ Damit deutet alles darauf hin, dass DICE langfristig am Live-Service-Modell festhält – diesmal aber stärker auf Spielerfeedback und technische Feinarbeit setzt. Battlefield 6 könnte damit das Comeback schaffen, auf das viele Fans seit Monaten hoffen.