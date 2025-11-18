Erlebe Gaming, Entertainment und Content Creation auf einem neuen Level mit dem Philips Evnia 27M2N6501L, einem 67,3 cm (26,5″) QD-OLED-Display mit modernsten Features und Technologien. Dieses wertige, leistungsstarke Modell bietet einige der derzeit spannendsten und gefragtesten Technologien zu einem erschwinglichen Preis.

Key Features:

QD-OLED für maximale visuelle Performance

CrystalClear QHD (2560 x 1440) für außergewöhnlich detailgenaue Darstellungen

Ultraschnelle Bildwiederholrate von 240 Hz für butterweiche Übergänge

G-Sync-kompatibel für ein Gameplay ohne Tearing

KI-gestütztes Ambiglow für einen beeindruckenden Effekt aus Licht und Farbe

HDMI 2.1 für den Anschluss an eine Konsole oder einen PC

3-jährige OLED Garantie und Firmware Upgrades über USB

Der Philips Evnia 27M2N6501L bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, eine ultraschnelle Bildwiederholrate und innovative Funktionen wie Smart Crosshair, Stark ShadowBoost und Smart Sniper. Das KI-gestützte Ambiglow analysiert die Bildinhalte und gibt über LEDs synchronisiert farbiges Licht in die Umgebung ab, was die Immersion deutlich intensiver macht.

Für alle: Gaming der nächsten Generation

Der Philips Evnia 27M2N6501L ist ein Monitor, der sich wie ein echtes Upgrade anfühlt. Mit seinem eleganten Design und den innovativen Funktionen ist er perfekt für Gamer, Content Ersteller und alle, die ein Premium Erlebnis suchen. Die Kombination aus QD OLED Panel- und Quantum Dot Technologie liefert lebendige Farben, tiefes Schwarz und weite Blickwinkel für atemberaubende Darstellungen.

Anschlüsse und Komfort

Der Philips Evnia 27M2N6501L bietet alles, was du brauchst, um dein Gaming Erlebnis zu personalisieren und zu optimieren. Mit dem Evnia Precision Center kannst du dein Gaming Erlebnis anpassen und es genau auf deinen Spielstil abstimmen. MultiView bietet eine aktive Dual Verbindung und -Anzeige, sodass du mit mehreren Geräten parallel arbeiten und problemlos verschiedene Aufgaben gleichzeitig erledigen kannst.

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 27M2N6501L wird ab November für 499,00 EUR (UVP) beziehungsweise ab Ende November / Anfang Dezember für 499,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich sein.

Weitere Informationen zum Philips Evnia 27M2N6501L findest du auf der offiziellen Webseite.