Survival-Games kommen und gehen, doch manche schaffen es, eine Community zu formen, die über Monate hinweg treu bleibt. Genau das ist bei Enshrouded passiert, dem deutschen Überraschungserfolg, der seit Januar 2024 im Early Access stetig gewachsen ist. Kaum ein anderes Projekt aus diesem Genre wurde in so kurzer Zeit zu einem Dauergast in den Steam-Charts – und der Weg ist längst nicht zu Ende.

„Wir planen… jahrelang neue Inhalte“ – ein Versprechen mit Gewicht

„Mit voller Kraft“ – warum Version 1.0 nicht die Ziellinie ist

Während viele Studios nach dem Launch eines Spiels rasch zum nächsten Projekt übergehen, stellt Christoulakis klar: Für Keen Games beginnt die Arbeit nach Version 1.0 erst richtig. Wörtlich sagt er im Interview: „Wir planen, das Spiel noch jahrelang mit neuen Inhalten zu versorgen.“

Diese Aussage ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Dahinter steckt eine klare Philosophie – Enshrouded soll ein langfristig wachsendes Universum werden, ein Spiel, das auch Jahre später noch neue Gründe zum Zurückkehren bietet.

Christoulakis betont außerdem, dass es keinerlei Überlegungen gibt, nach der finalen Version direkt ein neues Projekt anzustoßen. „Mit voller Kraft“ werde weiter an Enshrouded gearbeitet, erklärt er – ein seltener Fokus in einer Branche, die oft von schnellen Zyklen lebt.

Der Creative Director spricht offen darüber, wie unerwartet groß der Erfolg war. Seit dem Update „Wake of the Water“ am 10. November verzeichnete Enshrouded teils über 50.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam. Und selbst in ruhigeren Phasen fällt die Zahl kaum unter 10.000.

Für Christoulakis ist das „ziemlich stabil“ – und für ein deutsches Indie-Studio alles andere als selbstverständlich.

Wachstumsschub hinter den Kulissen – was 80 Entwickler jetzt möglich machen

Mehr als 4,5 Millionen Besitzer – eine Zahl, die viele AAA-Titel neidisch machen dürfte. Für Keen Games ist das jedoch erst der Anfang. Das Studio hat seit dem Early-Access-Start seine Mitarbeiterzahl von 40 auf 80 verdoppelt.

Dieser Schritt ist entscheidend, denn nur mit einem größeren Team lässt sich die ambitionierte Roadmap stemmen, die man sich für Enshrouded vorgenommen hat.

Durch die neu gewonnene Manpower kann nun parallel an Fixes, Systemen, Content und dem finalen Feinschliff gearbeitet werden. Genau dieser Ausbau macht es möglich, dass die Version 1.0 tatsächlich im kommenden Jahr erscheinen soll. Obwohl es bereits einen internen Termin gibt, bleibt Christoulakis vorsichtig. Er verweist auf „größere Herausforderungen“, die das Team noch meistern müsse. Ein offizielles Datum werde erst genannt, wenn alles sicher steht.

Damit macht Keen Games deutlich: Qualität hat Vorrang vor Druck. Und die Fans können sich sicher sein, dass die finale Version nicht das Ende, sondern der Anfang einer neuen Phase für Enshrouded wird.