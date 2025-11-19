Ein neues Kapitel für ein junges PS5-Epos

Seit seinem Release Anfang Oktober gehört „Ghost of Yotei“ zu den Spielen, die sich in Rekordzeit in die Herzen vieler PlayStation-Fans gearbeitet haben. Das offene Japan-Abenteuer von Sucker Punch setzt genau dort an, wo der Kult-Hit „Ghost of Tsushima“ vor Jahren den Ton vorgab. Brutale Duelle, poetische Landschaften, ein tragischer Held – all das hat „Ghost of Yotei“ früh zu einem der erfolgreichsten PS5-Titel des Jahres gemacht. Über 3,3 Millionen verkaufte Exemplare in nur vier Wochen sprechen eine deutliche Sprache.

Nun wird das wachsende Universum des Spiels um ein großes kostenloses Inhalts-Update erweitert. Sucker Punch nutzt erneut den offiziellen PlayStation Blog, um einen Ausblick darauf zu geben, was Spieler ab dem 24. November erwartet. Und eines zeigt sich schnell: Dieses Update geht weit über die üblichen Bugfixes hinaus und greift gleich mehrere Wünsche der Community auf.

Ghost of Yotei is getting New Game Plus, new Trophies, and more next week, Sucker Punch has announced.https://t.co/bR9pjNKH94 pic.twitter.com/FVtvMelETc — VGC (@VGC_News) November 19, 2025

„New Game Plus ist da“ – Ein Modus, der mehr verändert, als man denkt

Ein härterer Weg – mit allem, was man sich verdient hat

Das Herzstück des Updates ist der New Game Plus-Modus. Wer die Hauptgeschichte beendet hat, darf Atsus Weg erneut antreten – allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Alle bisher freigeschalteten Waffen, Techniken und Rüstungssets reisen mit in den nächsten Durchlauf. Trotzdem wird das Abenteuer kein Spaziergang. Entwickler versprechen neue, anspruchsvollere Schwierigkeitsstufen, die erfahrene Samurai fordern sollen. Zusätzlich warten frische Trophäen auf alle, die sich dieser erweiterten Prüfung stellen.

Geisterblumen, Händler & neue kosmetische Schätze

Völlig neu hinzu kommt eine Währung, die Sucker Punch „Geisterblumen“ nennt. Diese lassen sich bei einem neuen Händler gegen über 30 frische kosmetische Items eintauschen – darunter zusätzliche Talisman-Sets, neue Waffenfarben und alternative Rüstungsdesigns. Für Fans, die gerne an der Optik ihres Charakters feilen, dürfte das Update damit ein kleines Fashion-Dojō eröffnen.

Mehr Power für euren Krieger

Ebenfalls integriert ist eine erweiterte Progression: Spieler können eine zusätzliche Verbesserungsebene für Ausrüstung freischalten. Wer bisher glaubte, seine Lieblingsrüstung sei bereits auf Maximalstufe, dürfte überrascht werden.

Endgame-Replays, Foto-Tool & Einstellungen, die Leben erleichtern

Auch ohne New Game Plus verpasst Sucker Punch dem Grundspiel eine spürbare Frischzellenkur. Ab sofort können im Post-Game Inhalte erneut gespielt werden, was besonders Completionists freuen dürfte. Eine neue Statistikseite zeigt detaillierter an, wie gut man tatsächlich unterwegs war. Gleichzeitig werden Barrierefreiheitsmenüs ausgebaut, Tastenbelegungen erweitert und der Foto-Modus erhält einen ordentlichen Schub – inklusive Verschlusszeit, Kompositionsraster und neuen Filtern.

„Danke für eure Unterstützung“ – und ein Versprechen für 2026

Zum Abschluss bedanken sich die Entwickler ausdrücklich bei der Community für den beeindruckenden Start. Und sie geben einen Ausblick, der die Fanbase elektrisiert:

„Wir können es kaum erwarten, 2026 ‚Ghost of Yōtei Legends‘ vorzustellen.“

Damit wird ein kooperativer Multiplayer-Modus angekündigt, der als separates, kostenloses Update erscheinen soll – ganz ähnlich wie damals bei „Ghost of Tsushima: Legends“.

Schon jetzt wirkt es so, als hätte „Ghost of Yotei“ gerade erst begonnen, sein volles Potenzial zu entfalten. Fans dürfen sich also auf ein Jahr voller neuer Geschichten, Herausforderungen und vielleicht sogar Legenden freuen.