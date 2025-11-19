Wer Maximilian „HandOfBlood“ Knabe seit Jahren auf Twitch verfolgt, weiß, dass hinter dem Entertainer ein leidenschaftlicher Metal-Fan steckt. Von Konzert-Besuchen über Cameo-Auftritte in Musikvideos bis hin zu seiner eigenen Modekollektion – der Berliner hat die Metal-Szene nie nur aus der Ferne beobachtet. Nun geht er den nächsten Schritt und gründet ein eigenes Musiklabel. Was zunächst wie ein spontaner Einfall wirkt, ist in Wahrheit das Ergebnis jahrelanger Kontakte, wachsender Leidenschaft und einer klaren Vision für eine lebendige, offenere Szene.

„Corrupted Blood Records“ – Wie aus einem Fan ein Förderer wurde

In einem neuen YouTube-Video erklärt HandOfBlood, dass sein eigenes „Indie-Metal-Label“ Corrupted Blood Records offiziell an den Start geht. Die Basis dafür lag bereits seit Jahren: Seine Mode-Marke Corrupted Blood zielte schon immer darauf ab, die Ästhetik und Energie der Metal-Kultur aufzugreifen. Gleichzeitig wuchs sein Netzwerk stetig – durch Backstage-Begegnungen, Festivalbesuche und gemeinsame Projekte mit Bands wie Electric Callboy oder In Extremo.

HandOfBlood betont, dass sein Label nicht hektisch in seine Streams gedrückt werden soll. Keine übertriebenen Werbeblöcke, keine Dauerpräsenz. Stattdessen plane man „eigene Kanäle, ein eigenes Team und sinnvolle Berührungspunkte“, etwa wenn eine Band ohnehin in der Nähe probt oder man gemeinsam zu einem Festival reist. In seinem Video formuliert er sogar den Anspruch, neue Wege gehen zu wollen:

„Wir können selbstbestimmt handeln und vielleicht sogar das Rad ein bisschen neu erfinden.“

Besonders wichtig ist ihm dabei der Gedanke der Offenheit. Die Metal-Szene sei oft männlich geprägt, sagt der Streamer, und ergänzt:

„Was wäre, wenn wir ein bisschen mehr Vielfalt fördern? Nicht als Mission, sondern weil es schön wäre, wenn sich mehr Menschen willkommen fühlen.“

Erstes Signing, erster Auftritt – und ein eigenes Festival ist schon geplant

Der Startschuss fällt schneller, als viele erwartet hatten. Bereits am 22. November 2025 tritt die erste Band des neuen Labels beim Core Fest in Stuttgart auf – ein bewusst gesetztes Signal, dass Corrupted Blood Records nicht nur Visionen verkündet, sondern sofort aktiv wird. Und HandOfBlood denkt bereits weiter: Im Herbst 2026 soll das erste eigene Festival stattfinden. Tickets sind schon jetzt auf Eventim erhältlich.

Dass er diesen Schritt wagen kann, liegt auch an seinem wachsenden Firmenkosmos. In den vergangenen Jahren entstanden nicht nur Großevents wie seine Darts-WM, sondern auch eigene Getränke, Merchlinien und sogar Videospielprojekte. So erklärt er im Video, dass sein Unternehmen weiter expandiert und gezielt neue Mitarbeitende sucht – diesmal exklusiv für das Label.

Die Metal-Welt reagiert mit Neugier, denn selten schafft es ein Creator, so tief in eine Szene einzutauchen, dass er am Ende selbst Bands vermarktet. Für HandOfBlood jedoch fühlt es sich wie eine natürliche Entwicklung an, oder wie er selbst begeistert formuliert:

„Ich bin Fan – und plötzlich darf ich meine Idole backstage treffen, Hände schütteln, ein bisschen quatschen. Das hätte ich mir früher nie vorstellen können.“