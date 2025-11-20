„Ein Video, das aus dem Nichts kam“ – und die Erinnerung an den größten Leak der Gaming-Welt

Manchmal genügt ein einziger Clip, um ein ganzes Fandom in Alarmzustand zu versetzen. Genau das geschah erneut in dieser Woche, als auf einem anonymen Twitter-Account ein kurzes Video auftauchte, das angeblich frisches Material zu „GTA 6“ zeigen soll. Für viele Fans war das ein Déjà-vu, denn die Wunden des gigantischen Rockstar-Datenlecks von 2022 sitzen noch immer tief. Damals gelangten fast 90 Gameplay-Schnipsel ins Netz und verwandelten die Gaming-Landschaft über Nacht in ein brodelndes Chaos.

🚨 GTA 6 LEAK ALERT – IT’S GETTING SERIOUS 🚨



A new video has just been posted by multiple anonymous accounts — and things are starting to get wild. 👀



The clip shows a leak that quietly surfaced yesterday, but here’s the twist:

it was apparently filmed INSIDE Rockstar Games… pic.twitter.com/pryp7piNS2 — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) November 18, 2025

Jetzt also wieder ein angeblicher Blick hinter die Kulissen: Man sieht eine Figur, die eindeutig an Jason erinnert, wie sie oberkörperfrei über einen Bürgersteig läuft. Laut dem Posting soll der Clip sogar innerhalb eines Rockstar-Büros aufgenommen worden sein. „Der Clip ist gestern leise aufgetaucht – angeblich direkt aus dem Gebäude“, lautete eine der Behauptungen, die sich rasend schnell verbreiteten. Kurz darauf stand das Netz Kopf.

Dass die Community so schnell aufschreckt, überrascht nicht. Seit der zweiten Verschiebung von „GTA 6“ auf November 2026 hungern viele Fans nach jedem neuen Fetzen Information. Die Hoffnung auf einen echten Leak war entsprechend groß – vielleicht zu groß.

„Das ist ein alter Leak“ – wie der vermeintliche Skandal zusammenbrach

Doch die Ernüchterung folgte schneller als erwartet. Bereits kurz nach dem viralen Durchbruch meldeten sich erste Kenner zu Wort, die das Material genauer unter die Lupe nahmen. Einer der bekanntesten Community-Analysten stellte klar: „Das ist ein alter Leak. Wahrscheinlich ein altes Foto aus dem Rockstar-Büro, nur verfremdet und zu einem Video weiterverarbeitet.“ Die Aussage verbreitete sich ebenso schnell wie das Video selbst.

Ein weiterer Nutzer, der frühere Leaks bereits akribisch dokumentiert hat, schloss sich an und bezeichnete das Ganze als offensichtliche Manipulation. Seiner Einschätzung nach handelt es sich um einen Screenshot aus einem Tweet vom Januar 2025, der später künstlich animiert wurde. Damit sei klar, dass der Clip zwar täuschend echt wirke, aber keinerlei neuen Bezug zur Entwicklung von „GTA 6“ habe.

Für viele Spieler ist das eine Beruhigung – schließlich will niemand, dass Rockstar erneut in einer massiven Sicherheitskrise landet. Andere hingegen bleiben enttäuscht zurück, denn sie hätten sich nur zu gern echtes, unverfälschtes Material gewünscht. Und so bleibt die Frage: Wann zeigt Rockstar endlich etwas Neues? Immerhin dauert es noch ein Jahr, bis der nächste große Open-World-Koloss erscheinen soll.