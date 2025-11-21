Wer gerade erst in Anno 117 eingetaucht ist, dürfte es schon gespürt haben: Das römische Imperium baut sich nicht allein auf. Jede kleine Verbesserung, jeder seltene Skin kann den Spielstart leichter machen und die eigene Flotte ein Stück einzigartiger wirken lassen. Passend zum Release 2025 veranstaltet Ubisoft deshalb wieder eine begrenzte Twitch-Drops-Aktion – eine Tradition, die Fans der Serie bereits kennen, diesmal aber eine besonders kurze Laufzeit hat.

Bis zum 24. November können Spieler kostenlose kosmetische Inhalte freischalten, wenn sie die richtigen Streams verfolgen und ihre Konten verbinden. Die Aktion läuft seit zehn Tagen, doch viele erfahren erst jetzt, was sie beinahe verpasst hätten.

Nur bis zum 24. – sonst ist alles weg“

„Das Zeitfenster ist eng“, heißt es in der offiziellen Ubisoft-Mitteilung – und tatsächlich bleiben nur wenige Tage, um sämtliche Goodies zu erfahren. Entscheidend ist zunächst das richtige Datum: Nur wer zwischen dem 10. und 24. November Anno-Streams verfolgt, erhält überhaupt Zugang zu den Drops.

Die Freischaltung funktioniert denkbar einfach und hat sich über die letzten Jahre bewährt. Man benötigt einen Twitch-Account und ein Ubisoft-Connect-Konto, die über das Einstellungsmenü von Twitch miteinander verbunden werden. Danach reicht es, einen Stream zu öffnen, der Drops aktiviert hat. Aktiv schauen muss man übrigens nicht – selbst ein stumm geschalteter Tab zählt vollständig.

Interessant ist: Die benötigte Watchtime variiert je nach Belohnung. Während der Flaggschiff-Skin bereits nach zwei Stunden freigeschaltet wird, verlangt der neue Kontor-Anstrich doppelt so viel Geduld. Doch das Prinzip bleibt simpel: Stream laufen lassen, Stunden sammeln, Belohnung sichern.

„Exklusiv bei Gronkh und Cringer – und sonst nirgendwo“

Besonders reizvoll wird die Aktion durch zwei Partner-Streamer, die eigene, einmalige Drops anbieten. Gronkh und Cringer erhalten je ein Set an exklusiven Ornamenten und Wappen, die nur bei ihnen freigeschaltet werden können. Wer beide Sets möchte, muss also zwingend beide Kanäle besuchen – sonst gehen diese Items unwiederbringlich verloren.

Allgemeine Drops wie die beiden Schiff- und Gebäudeskins erhält man hingegen bei jedem Streamer, der Anno 117 spielt. Für Sammler und kosmetikverliebte Aufbauspieler sind diese Stücke ein früher Blick darauf, wie personalisiert das Imperium künftig aussehen kann. Und mit Blick auf frühere Serienteile darf man davon ausgehen, dass Ubisoft die Tradition fortsetzt: weitere Drops-Aktionen sind wahrscheinlich.

Auch wenn noch unklar ist, welche Inhalte später folgen, lohnt sich der schnelle Griff zu den ersten Belohnungen – denn was jetzt nicht eingesammelt wird, bleibt verpasst. Das Wochenende wird also für viele Spieler zu einer kleinen Jagd nach digitalen Raritäten.