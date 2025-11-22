„Dieser Titel lässt einen einfach nicht los“ – Wie ein Mythos weiterlebt

Action-Abenteuer kommen und gehen, doch nur wenige bleiben so eindrücklich im Gedächtnis wie „Prince of Persia: The Sands of Time“. Seit seinem Debüt 2003 begleitet der Titel eine ganze Spielergeneration. Die Mischung aus orientalischer Atmosphäre, Akrobatik und der damals revolutionären Rückspulfunktion machte das Spiel zu etwas Besonderem. In Interviews der letzten Jahre erklärte Ubisoft mehrfach, dass dieser Klassiker „eine besondere Verantwortung“ mit sich bringe – und genau das merkte man der turbulenten Entstehungsgeschichte des Remakes an.

Ursprünglich sollte die Neuauflage schon 2021 erscheinen, doch daraus wurde eine Reise voller Irrwege. Mehrere Verschiebungen, Kritik an frühen Gameplay-Szenen und schließlich ein kompletter Neustart ließen Fans zweifeln, ob das Projekt überhaupt noch das Licht der Welt erblicken würde. Als Ubisoft Montreal das Ruder 2022 übernahm und alles neu aufbaute, war zumindest klar, dass man das Herzstück des Originals bewahren wollte.

Auch technisch passierte seitdem einiges. Überarbeitete Animationen, moderneres Parkour-Design und atmosphärischere Lichtgebung sollen dem Klassiker neue Strahlkraft verleihen. Ubisoft Toronto unterstützte später zusätzlich, was zeigt, welchen Stellenwert die Reihe intern noch immer hat. Doch offizielle Neuigkeiten? Lange herrschte Stille.

„Der Januar wäre ein perfekter Moment“ – Was Insider jetzt behaupten

Erst jetzt, pünktlich vor den The Game Awards 2025, gewinnt das Remake wieder Fahrt. Laut einem Bericht von Insider Gaming plant Ubisoft angeblich eine Veröffentlichung Mitte Januar 2026. Ein neuer Trailer – vielleicht sogar mit endgültigem Termin – könnte am 11. Dezember auf der Bühne des Geoff-Keighley-Events enthüllt werden. Sollte das zutreffen, wäre die schnelle Abfolge durchaus überraschend und ein deutliches Zeichen dafür, dass die Neuauflage kurz vor dem Abschluss steht.

Die Erwartungshaltung ist hoch, denn „The Sands of Time“ gilt mit seinem legendären 92er-Metascore nach wie vor als Aushängeschild der Marke. Die Frage lautet nun: Kann die Neuinterpretation dem gewichtigen Erbe gerecht werden? Falls Ubisoft tatsächlich bereit ist, den Vorhang zu heben, wird man in wenigen Wochen die ersten Antworten erhalten – und vielleicht beginnt dann tatsächlich ein neues Kapitel für einen der beliebtesten Klassiker des Genres.