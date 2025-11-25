Crossover-Events sind längst mehr als Marketing. Wenn zwei Universen aufeinandertreffen, entsteht manchmal eine Energie, die Fans beider Welten elektrisiert. Genau das versucht Ubisoft mit dem neuen Attack-on-Titan-Event in „Assassin’s Creed Shadows“, das ab dem 25. November für vier Wochen verfügbar ist. Der Zeitpunkt ist klug gewählt: Die Community steckt mitten im Erkunden des feudalen Japans, und nun öffnet sich ein Tor zu etwas, das sich deutlich finsterer und zugleich fremder anfühlt.

„Das Flüstern verbotener Rituale“ – Eine Quest, die tiefer geht, als man denkt

Eine mysteriöse Frau, eine unterirdische Kapelle und ein Kult, der zu weit ging

Die neue Quest beginnt mit einer dieser Begegnungen, die sofort Unbehagen wecken: Eine seltsam gekleidete Frau namens Ada bittet Naoe und Yasuke um Hilfe. Was zunächst wie eine einfache Rettungsmission wirkt, führt sie schon bald in die Unterirdische Kapelle, einen Ort, der laut Ubisoft „von verbotenen Ritualen und monströsen Verwandlungen“ geprägt ist.

Spieler betreten das Event, indem sie den Questgeber nordöstlich von Yamashiro aufsuchen – sofern Yasuke bereits freigeschaltet ist. In der Kapelle warten nicht nur neue Gegner, sondern auch die Enthüllung verstörender Experimente. Ein Kreaturendesign, das ganz bewusst an Titanen erinnert, lauert in den Schatten und verlangt schnelle Reflexe und instinktive Entscheidungen.

Exklusive Belohnungen – und ein Hauch Titanen-Power

Wer die Quest abschließt, darf sich auf mehrere exklusive Belohnungen freuen:

Ein neues Katana, zusätzliche Items in versteckten Truhen und natürlich die Möglichkeit, die eigenen Charaktere mit Attack-on-Titan-Themenpaketen aus dem Store auszustatten. Dazu gehören unter anderem:

Titan-inspiriertes Outfit für Yasuke

Mikasa-Outfit für Naoe

Themenwaffen

Ein Reittier des Aufklärungstrupps

Für Fans beider Marken ein seltener Moment, in dem sich zwei völlig unterschiedliche Welten überraschend organisch verbinden.

Mehr als ein Crossover – Neue Story, neue Fähigkeiten, neues Rätsel

„Rätselhaft“ bringt Humor, Training und ein kryptisches Umgebungsrätsel

Gemeinsam mit dem Event erscheint auch der dritte kostenlose Story-Drop namens „Rätselhaft“. Der Zusatzinhalt zeigt eine verspieltere Seite der beiden Assassinen, denn sie bringen einander ungewohnte Fähigkeiten bei:

Naoe übt ihre eigene dramatische Interpretation von Yasukes Kriegstritt .

übt ihre eigene dramatische Interpretation von . Yasuke lernt, nicht-tödliche Schleichangriffe präzise auszuführen.

Die Quest kombiniert humorvolle Elemente mit einem neuen, komplexen Umgebungsrätsel, das der Community möglicherweise Antworten liefert, nach denen sie schon länger sucht.

Ein Event, das den Ton für die Zukunft setzen könnte

Mit der Kombination aus düsterer Crossover-Story, fanorientierten Belohnungen und zusätzlichem Story-Content zeigt Ubisoft, dass „Assassin’s Creed Shadows“ nicht nur seine Welt erweitern, sondern auch experimentieren möchte. Ob Titanen und Assassinen wirklich zusammenpassen? Dieses Event liefert eine klare Antwort – und sie fällt überraschend überzeugend aus.