In einer Zeit, in der riesige Tech-Konzerne mit tausenden Beschäftigten um Marktanteile kämpfen, gelingt ausgerechnet einem vergleichsweise kleinen Unternehmen das scheinbar Unmögliche. Valve, die Firma hinter der Plattform Steam, arbeitet mit einer Belegschaft, die eher an ein mittelgroßes Indie-Studio erinnert. Trotzdem sprechen aktuelle Analysen von Umsätzen, die selbst Branchengiganten wie Apple, Meta oder Microsoft blass aussehen lassen.

Während Fans gerade gebannt auf neue Hardware des Unternehmens warten, tauchen immer mehr Berichte und Schätzungen auf, die eine Frage besonders drängend machen: Wie schafft es Valve, mit so wenigen Menschen so viel Geld zu verdienen? Eine Untersuchung von PCGamesN, basierend auf Daten von Alinea Analytics, gibt nun einen seltenen Blick hinter die Kulissen.

Kapitel 1: „Fast absurd“ – Valves Produktivität sprengt jede Norm

Dass Valve ein profitables Unternehmen ist, wussten viele. Doch die neuen Zahlen sind regelrecht spektakulär. Laut Analyse erwirtschaftet jeder einzelne Mitarbeiter im Jahr 2025 rund fünfzig Millionen Dollar Umsatz. Diese Summe ist so hoch, dass selbst Insider von einer „fast absurden Effizienz“ sprechen.

Der Grund dafür ist schnell gefunden: Steam bleibt die dominierende PC-Plattform, die in diesem Jahr allein etwa 16,2 Milliarden Dollar einspielen soll. Zusammengerechnet kommt Valve auf geschätzte siebzehn Milliarden Dollar Jahresumsatz – und das bei einer durchschnittlichen Mitarbeitendenzahl von gerade einmal 350 Personen zwischen 2012 und 2021.

Auch die eigenen Spiele wie Counter-Strike und Dota 2 tragen kräftig dazu bei. Für 2025 rechnet man mit zusätzlichen vier Milliarden Dollar, die ausschließlich aus Gebühren und First-Party-Inhalten stammen. Damit gehört Valve zu den finanziell mächtigsten Unternehmen im gesamten Gamingbereich.

„Keine Chefs, keine Aktionäre“ – das Geheimnis hinter dem System Valve

Ein Faktor sticht besonders hervor: Valves einzigartige Firmenstruktur. Das Unternehmen verzichtet komplett auf klassische Hierarchien, besitzt keine Manager und ist nicht börsennotiert. Dadurch sind weder interne Machtkämpfe noch der Druck quartalsweiser Aktionärsberichte Teil des Alltags.

Im öffentlich einsehbaren Valve-Handbuch heißt es offen, die Produktivität pro Kopf übertreffe jene von Google, Amazon und Microsoft. Diese Selbstbeschreibung wirkt angesichts der Zahlen nicht wie ein Marketing-Spruch, sondern wie eine nüchterne Feststellung.

Die Folgen dieser Struktur sind auch finanziell sichtbar: 2025 soll Valve 450 Millionen Dollar für Gehälter ausgegeben haben – im Schnitt 1,3 Millionen Dollar pro Person. Damit gehört das Team zu den bestbezahlten der gesamten Techbranche.

Was bleibt, ist ein Unternehmen, das mit radikal anderer Philosophie, einem perfekt funktionierenden Ökosystem und beeindruckender Konsequenz zeigt, wie viel man erreichen kann, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert: Produkte, die die Spieler lieben.