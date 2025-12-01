Seit „Elden Ring“ das Genre endgültig im Mainstream verankert hat, gehören anspruchsvolle Action-RPGs fest zum Gaming-Alltag. Doch nicht nur FromSoftware selbst setzt Maßstäbe: Mit „Lies of P“ hat sich das südkoreanische Studio Neowiz überraschend in die erste Reihe vorgearbeitet und eine eigene Handschrift etabliert.

Während der Golden Joystick Awards 2025, bei denen der „Overture“-DLC des Spiels als beste Erweiterung ausgezeichnet wurde, nutzte Game Director Choi Ji-won die Bühne, um erstmals offen über den Nachfolger zu sprechen. In einem Interview mit GamesRadar ließ er keinen Zweifel daran, dass die Vision für „Lies of P 2“ deutlich größer ausfällt, als viele bisher angenommen hatten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Lies of P 2 wird euch nicht enttäuschen“, sagte er – ein Satz, der die Community sofort hellhörig machte. Doch wie viel Gewicht trägt dieses Versprechen wirklich?

„Wir geben alles“ – Was Choi Ji-won über das Sequel wirklich verrät

„Ihr könnt den größtmöglichen Spielspaß erwarten“ – Ein ambitionierter Anspruch

Im Interview betont Choi Ji-won, dass das Team „sehr hart“ an der Fortsetzung arbeitet und man den Fans „den größtmöglichen Spielspaß innerhalb der Grenzen eines Spiels“ liefern wolle. Damit stellt er klar: Das Sequel soll nicht nur größer werden, sondern auch mutiger, wilder und spielerisch offener als der erste Teil.

Die Aussage kommt nicht von ungefähr. Bereits am Erfolg des „Overture“-DLC habe das Team gelernt, wie sehr Spielerinnen und Spieler auf frische Ideen reagieren. Choi beschreibt, dass man „Overture“ intern „nicht als reine Erweiterung betrachtete, sondern fast wie ein eigenes Sequel“ – ein Ansatz, der jetzt offenbar in „Lies of P 2“ einfließt.

Der DLC als Generalprobe – und ein Fingerzeig auf Teil 2

Dass „Overture“ 2025 einen Award abräumte, zeigt, wie gut dieser Ansatz funktioniert. Viele Elemente wirkten wie ein stilistischer und mechanischer Testlauf für etwas Größeres. Der Director verweist darauf, dass das Team dadurch wichtige Erkenntnisse gewonnen habe – sowohl im Leveldesign als auch im Storytelling.

Fans dürfen also erwarten, dass „Lies of P 2“ auf einem spürbar erweiterten Fundament steht. Wo der erste Teil noch konservativere Soulslike-Strukturen nutzte, scheint die Fortsetzung stärker in Richtung eigenständiger Identität zu streben.

Releasefenster und Erwartungen: Wann erscheint „Lies of P 2“ wirklich?

Ein breites Veröffentlichungsfenster – und dennoch klare Richtung

Ein konkretes Datum bleibt Neowiz zwar weiterhin schuldig, doch ein aktueller Finanzbericht liefert eine Orientierung: Der Release soll zwischen Januar 2026 und Dezember 2027 erfolgen. Für ein Projekt dieser Größenordnung ist das eine realistische Spanne – und ein Hinweis darauf, dass intern offenbar bereits große Fortschritte gemacht wurden.

Das heißt: Die kommenden Monate könnten entscheidend dafür werden, wie früh wir erstmals echtes Gameplay sehen.

Warum die Community jetzt besonders gespannt ist

Nach dem Erfolg der Marke liegt der Druck auf Neowiz spürbar hoch. Doch die klare Kommunikation und Chois selbstbewusstes Versprechen lassen vermuten, dass das Studio weiß, was es tut. Wenn „Lies of P 2“ an die Stärken des Erstlings anknüpft und die mutigeren Elemente des DLCs weiter ausbaut, könnte das Sequel zu einem der wichtigsten Soulslikes der nächsten Jahre werden.