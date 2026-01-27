Nach monatelangen Andeutungen eines baldigen Entwicklungsendes hat Kirby Air Riders ein umfangreiches Update erhalten. Patch 1.3.0 wurde am 26. Januar 2026 veröffentlicht und bringt neue Funktionen, zusätzliche Spielmodi sowie zahlreiche Anpassungen. Das Update erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem zuvor von einem Auslaufen der Post-Launch-Unterstützung die Rede war.

Patch nach angekündigtem Entwicklungsende

Im Oktober hatte Kirby-Schöpfer Masahiro Sakurai erklärt, dass für Kirby Air Riders keine DLC-Inhalte geplant seien. Zudem deutete er an, dass die Entwicklungsarbeiten nach dem Launch bald abgeschlossen werden sollen, da sich das Team auflösen werde. Vor diesem Hintergrund kam der neue Patch überraschend.

Neue Funktionen im Überblick

Mit Version 1.3.0 erhält Kirby Air Riders außerdem mehrere zentrale Erweiterungen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Unterstützung von GameShare. Darüber hinaus wurde ein Grand-Prix-Modus ergänzt. Auch der Online-Mehrspielermodus wurde erweitert und erlaubt nun, dass zwei lokale Spieler gemeinsam an Online-Schnellmatches teilnehmen.

GameShare-Unterstützung

GameShare ist eine Funktion der Nintendo Switch 2, mit der Spiele mit anderen Systemen in der Nähe oder über GameChat geteilt werden können. Die Unterstützung dieser Funktion wurde bislang nicht einheitlich umgesetzt. Kirby Air Riders reiht sich nun in die Titel ein, die GameShare aktiv nutzen. Für Spieler der ersten Switch-Generation gilt dabei weiterhin die Einschränkung auf lokale Verbindungen.

Neuer Grand-Prix-Modus

Der neu eingeführte Grand-Prix-Modus verbindet mehrere Rennen zu einer längeren Abfolge. Damit unterscheidet sich dieser Modus von den bisherigen, sehr kurzen und schnellen Rennen des Spiels. Der Modus erlaubt längere Wettkämpfe und strukturiert das Renngeschehen über mehrere Durchläufe hinweg.

Erweiterungen für den Online-Modus

Auch der Online-Bereich wurde ausgebaut. Zwei Spieler können nun lokal an einem System spielen und gemeinsam Online-Matches suchen. Weitere Online-Modi wurden im Rahmen des Patches nicht angekündigt. Aussagen zu zukünftigen Erweiterungen gibt es nicht.

Weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen

Neben den neuen Funktionen enthält Patch 1.3.0 zahlreiche Balance-Änderungen und Bugfixes. Besonders berücksichtigt wurden dabei der Marktplatz, die Individualisierungsoptionen sowie der zentrale City-Trial-Modus. Die vollständigen Patch-Notizen umfassen eine Vielzahl kleinerer Korrekturen und Detailanpassungen.