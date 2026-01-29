Zum Jahresauftakt hat Arc System Works ein neues Spiel innerhalb der River City Saga vorgestellt. Der Titel wird derzeit unter dem Arbeitstitel River City Saga: Journey to the West geführt. Eine offizielle englische Bezeichnung wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Das neue Projekt folgt thematisch auf River City Saga: Three Kingdoms und orientiert sich an der chinesischen Erzählung Journey to the West. Der Release ist außerdem für 2026 geplant. Neben der Nintendo Switch sollen weitere Plattformen bedient werden.

Neuer Ableger mit klassischer Kunio-Figurengestaltung

Wie bei früheren Serienteilen setzt auch Journey to the West auf den bekannten Kunio-Stil. Sämtliche Hauptfiguren erscheinen in dieser Darstellung. Genannt werden Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing und Sanzang, die hierbei als zentrale Charaktere des Spiels auftreten.

Arc System Works beschreibt den Titel weiterhin als Comedy-Actionspiel mit absurdem Tonfall. Die Kombination aus humoristischer Inszenierung und actionorientiertem Gameplay soll dabei erneut den Kern der River City Saga widerspiegeln.

Thematische Anlehnung an Journey to the West

Inhaltlich greift das Spiel die bekannte chinesische Mythologie auf. Die Handlung ist weiterhin in der Zeit der Tang-Dynastie angesiedelt. In dieser Epoche wird die Welt laut Spielbeschreibung von Monstern heimgesucht, während Hoffnung auf Rettung fehlt.

Sakyamuni beschließt, durch die Lehren Buddhas einzugreifen, und ruft die „Reise zur Erlangung der Schriften“ ins Leben. Ziel ist es dabei, buddhistische Schriften aus dem fernen Westen, aus Indien, zu beschaffen.

Bekannte Figuren und klassische Rollenverteilung

Sun Wukong tritt als Schüler von Sanzang auf und begleitet ihn, um für frühere Vergehen Buße zu leisten. Er übernimmt dabei die Rolle des Beschützers auf der langen Reise. Zhu Bajie wird als fröhlich und leicht mitreißbar beschrieben, während Sha Wujing hingegen als ernsthafter Mönch Teil der Gruppe ist.

Gemeinsam setzt die Sanzang-Gruppe ihre Reise nach Westen fort. Die Strecke wird mit 108.000 Meilen beziffert und bildet zudem den Rahmen für das Spielgeschehen.

Veröffentlichung und erste Präsentation

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bisher allerdings nicht genannt. Fest steht lediglich das geplante Erscheinungsjahr 2026. Gleichzeitig mit der Ankündigung wurde erstmals offizielles Artwork veröffentlicht, das den Stil und die thematische Ausrichtung des neuen Serienteils zeigt.

Weitere Details zu Gameplay, Umfang oder Plattformverteilung wurden bislang jedoch nicht kommuniziert.

