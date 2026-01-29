Der weltweite Release von Code Vein 2 steht unmittelbar bevor. Bandai Namco hat den globalen Starttermin festgelegt und die Freischaltung erfolgt zeitgleich, jedoch je nach Zeitzone zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Spielerinnen und Spieler können den Titel sowohl auf Steam als auch über den offiziellen Store des Publishers abrufen.

Der Nachfolger von Code Vein erscheint mit einem einheitlichen Launch-Zeitpunkt. Entscheidend ist dabei nicht das jeweilige Land, sondern die lokale Zeitzone.

Globaler Startzeitpunkt festgelegt

Code Vein 2 wird weltweit am 29. Januar freigeschaltet. Die Veröffentlichung erfolgt um 15:00 Uhr Pacific Standard Time. Ab diesem Zeitpunkt ist der Download auf allen unterstützten Plattformen verfügbar, sofern keine frühzeitige Freischaltung genutzt wurde.

Der Release gilt plattformübergreifend. Es gibt keine Unterschiede zwischen Steam und dem offiziellen Store von Bandai Namco.

Release-Zeiten nach Region

Durch den globalen Startzeitpunkt ergeben sich je nach Region unterschiedliche lokale Uhrzeiten. Für ausgewählte Regionen gelten folgende Freischaltungen:

Los Angeles: 29. Januar, 15:00 Uhr PST

New York: 29. Januar, 18:00 Uhr EST

London: 29. Januar, 23:00 Uhr GMT

Berlin: 30. Januar, 00:00 Uhr MEZ

Tokio: 30. Januar, 08:00 Uhr JST

Sydney: 30. Januar, 08:00 Uhr AEDT

Damit erfolgt der Release in Europa in den frühen Nachtstunden, während Spieler in Asien und Australien am Morgen Zugriff erhalten.

Frühzugang über Deluxe Edition

Spielerinnen und Spieler, die zur Deluxe Edition gegriffen haben, konnten bereits früher auf Code Vein 2 zugreifen. Diese Version schaltet den Titel mehrere Tage vor dem regulären Release frei. Der globale Launch-Zeitpunkt betrifft ausschließlich die Standard Edition.

Weitere Unterschiede zwischen den Editionen betreffen ausschließlich Zusatzinhalte. Der eigentliche Spielstart ist technisch identisch.

Kein klassisches Preloading vorgesehen

Ein klassisches Vorab-Preloading ist für Code Vein 2 nicht vorgesehen. Der Download startet erst mit der offiziellen Freischaltung. Eine Ausnahme bildet erneut die Deluxe Edition, bei der der frühere Zugriff faktisch als Ersatz für ein Preload fungiert.

Spieler mit der Standard Edition müssen daher den vollständigen Download erst nach dem Release-Zeitpunkt starten.

