Code Vein II Release

Der weltweite Release von Code Vein 2 steht unmittelbar bevor. Bandai Namco hat den globalen Starttermin festgelegt und die Freischaltung erfolgt zeitgleich, jedoch je nach Zeitzone zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Spielerinnen und Spieler können den Titel sowohl auf Steam als auch über den offiziellen Store des Publishers abrufen.

Der Nachfolger von Code Vein erscheint mit einem einheitlichen Launch-Zeitpunkt. Entscheidend ist dabei nicht das jeweilige Land, sondern die lokale Zeitzone.

Globaler Startzeitpunkt festgelegt

Code Vein 2 wird weltweit am 29. Januar freigeschaltet. Die Veröffentlichung erfolgt um 15:00 Uhr Pacific Standard Time. Ab diesem Zeitpunkt ist der Download auf allen unterstützten Plattformen verfügbar, sofern keine frühzeitige Freischaltung genutzt wurde.

Der Release gilt plattformübergreifend. Es gibt keine Unterschiede zwischen Steam und dem offiziellen Store von Bandai Namco.

Release-Zeiten nach Region

Durch den globalen Startzeitpunkt ergeben sich je nach Region unterschiedliche lokale Uhrzeiten. Für ausgewählte Regionen gelten folgende Freischaltungen:

  • Los Angeles: 29. Januar, 15:00 Uhr PST
  • New York: 29. Januar, 18:00 Uhr EST
  • London: 29. Januar, 23:00 Uhr GMT
  • Berlin: 30. Januar, 00:00 Uhr MEZ
  • Tokio: 30. Januar, 08:00 Uhr JST
  • Sydney: 30. Januar, 08:00 Uhr AEDT

Damit erfolgt der Release in Europa in den frühen Nachtstunden, während Spieler in Asien und Australien am Morgen Zugriff erhalten.

Frühzugang über Deluxe Edition

Spielerinnen und Spieler, die zur Deluxe Edition gegriffen haben, konnten bereits früher auf Code Vein 2 zugreifen. Diese Version schaltet den Titel mehrere Tage vor dem regulären Release frei. Der globale Launch-Zeitpunkt betrifft ausschließlich die Standard Edition.

Weitere Unterschiede zwischen den Editionen betreffen ausschließlich Zusatzinhalte. Der eigentliche Spielstart ist technisch identisch.

Kein klassisches Preloading vorgesehen

Ein klassisches Vorab-Preloading ist für Code Vein 2 nicht vorgesehen. Der Download startet erst mit der offiziellen Freischaltung. Eine Ausnahme bildet erneut die Deluxe Edition, bei der der frühere Zugriff faktisch als Ersatz für ein Preload fungiert.

Spieler mit der Standard Edition müssen daher den vollständigen Download erst nach dem Release-Zeitpunkt starten.

FAQ

Wann erscheint Code Vein 2 offiziell?

Der weltweite Release erfolgt am 29. Januar mit einer globalen Freischaltung.

Gibt es unterschiedliche Release-Termine je nach Plattform?

Nein, der Startzeitpunkt ist plattformübergreifend identisch.

Warum erscheint das Spiel in Europa erst am 30. Januar?

Durch die Zeitverschiebung liegt der Release in Mitteleuropa nach Mitternacht.

Gibt es einen Frühzugang?

Ja, Käufer der Deluxe Edition erhalten mehrere Tage früher Zugriff.

Ist Preloading möglich?

Nein, ein klassisches Preloading wird nicht angeboten.

Wo kann Code Vein 2 gekauft werden?

Unter anderem auf Steam sowie im offiziellen Bandai-Namco-Store.

Unterscheidet sich der Release je nach Region technisch?

Nein, alle Versionen werden zeitgleich freigeschaltet.

Betrifft der Launch auch Konsolen?

Die genannten Zeiten beziehen sich auf den digitalen Release, unabhängig von der Plattform.

