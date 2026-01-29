Die The Pokémon Company International hat kurzfristig eine Anpassung der Turnierregeln für das Pokémon-Sammelkartenspiel vorgenommen. Die Entscheidung betrifft das kommende Special-Set Ascended Heroes und hat direkte Auswirkungen auf die Pokémon European International Championships im Februar.

Ascended Heroes wird damit nicht wie ursprünglich erwartet für das Turnier zugelassen. Ausschlaggebend waren Bedenken aus der Community zur eingeschränkten Verfügbarkeit der Karten vor dem Wettbewerb.

Geplante Turnierzulassung kurzfristig geändert

Bis Anfang dieser Woche galt Ascended Heroes als turnierlegal für die European International Championships, die als zweitgrößtes Event der Saison gelten. Das Turnier beginnt Mitte Februar. Zu diesem Zeitpunkt wäre jedoch nur ein einzelnes Produkt mit Karten aus Ascended Heroes regulär im Handel gewesen.

Konkret handelt es sich um die sogenannte Tech-Sticker-Collection, die lediglich zwei Boosterpacks enthält. Weitere Produkte des Sets waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgesehen.

Kritik an eingeschränkter Verfügbarkeit

Nach Bekanntgabe des gestaffelten Release-Plans äußerten zahlreiche Spieler ihre Bedenken. Im Mittelpunkt stand die Frage des fairen Zugangs zu den neuen Karten. Durch die limitierte Verfügbarkeit vor dem Turnier hätten Spieler nur mit erheblichem finanziellem Aufwand eine realistische Chance gehabt, an ausreichend Booster zu kommen.

In der Diskussion wurde insbesondere auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen hingewiesen. Falls einzelne Karten aus Ascended Heroes spielentscheidende Vorteile geboten hätten, wäre der Einsatz neuer Decks faktisch nur einer kleinen Gruppe möglich gewesen.

Neue Regel für Special Sets eingeführt

Als Reaktion darauf wurde das Turnierregelwerk angepasst. Ascended Heroes wird nun erst zwei Wochen nach Veröffentlichung der Elite Trainer Box turnierlegal. Diese ist aktuell für März geplant. Damit ist das Set automatisch von der Teilnahme an den European International Championships ausgeschlossen.

Die Änderung gilt nicht nur für Ascended Heroes. Künftig werden alle sogenannten Special Sets erst zwei Wochen nach Erscheinen ihrer Elite Trainer Box für offizielle Turniere freigegeben.

Unterschiede zwischen Special Sets und regulären Erweiterungen

Im Gegensatz zu klassischen Erweiterungen erscheinen Special Sets nicht in Boosterboxen. Sie werden in der Regel ausschließlich über spezielle Produktlinien veröffentlicht und sind häufig nicht in großen Einzelhandelsketten oder Supermärkten erhältlich.

Diese eingeschränkte Vertriebsstruktur führt regelmäßig zu einer geringeren Verfügbarkeit. Im Fall von Ascended Heroes hätte dies bedeutet, dass nur sehr wenige Karten vor dem Turnier im Umlauf gewesen wären.

European International Championships im Februar

Die Pokémon European International Championships finden im Londoner ExCeL Centre statt. Das Event läuft über mehrere Tage und zieht Spieler aus ganz Europa an. Für viele Teilnehmende gilt das Turnier als wichtiger Meilenstein im Wettbewerbskalender.

Durch die Regeländerung bleibt der Kartenpool für das Event unverändert und entspricht dem Stand der zuvor regulär erhältlichen Erweiterungen.

