Ein neues Entwicklerstudio mit Wurzeln bei den ursprünglichen Machern von Diablo und Diablo II hat ein eigenes Action-Rollenspiel vorgestellt. Moon Beast Productions arbeitet an Darkhaven, einem düsteren Dungeon-Crawler, der klassische Genre-Elemente mit einer dauerhaft bestehenden offenen Welt kombiniert.

Das Projekt setzt auf eine interaktive Umgebung, spontane Ereignisse und ein Item-System, das Fähigkeiten direkt verändert statt nur Werte zu erhöhen.

Offene Welt mit vertikaler Erkundung

Darkhaven nutzt prozedurale Weltgenerierung, bleibt dabei aber nicht auf klassische Kartenstrukturen beschränkt. Spieler können Klippen hinabspringen, Felswände erklimmen und sich entlang von Mauern bewegen. Versteckte Höhlen lassen sich freilegen, indem Wände durchbrochen werden.

Die Umgebung ist nicht statisch. Bestimmte Orte verändern sich spontan. In einem Beispiel entsteht plötzlich ein Friedhof unter der Spielfigur. Kurz darauf erscheinen zahlreiche Untote, die direkt bekämpft werden müssen. Solche Ereignisse sind nicht angekündigt und sollen unmittelbare Reaktionen erzwingen.

Koop für bis zu vier Spieler

Darkhaven unterstützt kooperatives Spielen mit bis zu vier Personen. Inhalte und Handlung lassen sich gemeinsam bestreiten. Zusätzlich sind PvP-Modi geplant.

Der Koop-Ansatz orientiert sich an der gemeinsamen Progression durch Dungeons und offene Gebiete. Gruppen können spontan auf Weltereignisse reagieren und gemeinsam Beute sichern.

Item-System verändert Fähigkeiten statt Zahlenwerte

Im Mittelpunkt des Fortschrittssystems stehen Gegenstände mit einzigartigen Effekten. Prozentuale Attributsboni sollen keine zentrale Rolle spielen. Stattdessen verändern Items direkt die Funktionsweise von Fertigkeiten.

Ein gezeigtes Beispiel nutzt Runen, die Blitzangriffe verstärken oder dauerhaft zwei Raben beschwören, die der Figur folgen. Ausrüstung wirkt damit unmittelbar auf Spielstil und Fertigkeiten ein, statt nur Schadenszahlen zu erhöhen.

Der Ansatz unterscheidet sich von neueren Systemen wie in Diablo IV oder von klassenbasierten Rotationen wie in Path of Exile 2.

Ereignisbasierte Beute statt fester Abläufe

Beutequellen sind eng an dynamische Weltereignisse gekoppelt. Statt vorgegebener Farmrouten entstehen Situationen spontan. Unerwartete Kämpfe sollen direkte Loot-Gelegenheiten schaffen.

Die Spielwelt bleibt dabei dauerhaft aktiv. Orte können sich verändern oder neu entstehen, ohne dass ein Gebiet neu geladen werden muss.

Vorab-Unterstützung und Wunschliste möglich

Darkhaven kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden. Zusätzlich ist eine Kickstarter-Kampagne angekündigt, über die Unterstützer das Projekt direkt fördern können.

Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt.

FAQ