Zum Streaming-Handheld PlayStation Portal könnte noch in diesem Jahr eine überarbeitete Version erscheinen. Laut aktuellen Spekulationen soll Sony an einem Modell mit OLED-Bildschirm arbeiten. Weitere technische Änderungen werden in den kursierenden Hinweisen nicht genannt.

Die Angaben stammen aus Online-Berichten, die sich auf frühere, teils zutreffende Leaks derselben Quelle berufen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

OLED-Panel steht in den Planungen im Vordergrund

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre das OLED-Panel die zentrale Neuerung. Unklar ist, ob darüber hinaus Anpassungen an Hardware, Akkulaufzeit oder Funktechnik geplant sind. Nach aktuellem Stand geht es ausschließlich um die Display-Qualität.

Ein solches Upgrade würde auf dem bestehenden Gerät aufbauen, das als reines Streaming-Endgerät für Remote Play konzipiert ist.

Erfolgreicher Start des Basisgeräts

Die bisherige Version des PlayStation Portal gilt als kommerziell erfolgreich. In den USA besitzen Schätzungen zufolge rund sieben Prozent aller PS5-Nutzer auch das Streaming-Gerät. Sony hatte mehrfach erklärt, dass die Nachfrage die internen Erwartungen übertroffen habe.

Diese Verbreitung macht eine überarbeitete Variante grundsätzlich plausibel, da ein Teil der Nutzerbasis für ein verbessertes Display infrage kommen könnte.

Mehr Einsatzmöglichkeiten durch jüngste Updates

Zuletzt wurde der Funktionsumfang erweitert. Neben klassischem Remote Play von der eigenen Konsole lassen sich inzwischen auch Titel aus der PSN-Bibliothek per Cloud streamen, sofern ein entsprechendes Abo vorliegt. Ein lokal installierter Titel auf der Konsole ist dafür nicht mehr zwingend nötig.

Ein OLED-Bildschirm könnte vor allem bei kontrastreichen PS5- und PS4-Spielen sichtbarere Vorteile bringen, falls das neue Modell tatsächlich erscheint.

Portal-Modell könnte neue Streaming-Maßstäbe setzen

Ein aktualisiertes Portal-Modell würde zeitlich vor möglichen zukünftigen Handheld-Plänen liegen, über die derzeit ebenfalls spekuliert wird. Das aktuelle Gerät ist jedoch kein eigenständiger Spielehandheld, sondern vollständig auf Streaming ausgelegt.

Ob Sony noch in diesem Jahr eine OLED-Variante ankündigt, bleibt offen. Bislang handelt es sich ausschließlich um ein unbestätigtes Gerücht.

