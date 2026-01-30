World of Warcraft Classic

Für World of Warcraft Classic steht offenbar etwas Größeres an. In einer Präsentation zum Ausblick auf das Jahr 2026 ließ Produzentin Holly Longdale durchblicken, dass Classic-Spieler „weltweit viel zu erwarten“ hätten. Eine konkrete Ankündigung wurde im selben Moment jedoch abgebrochen.

Die Aussage fiel während der „State of Azeroth“-Vorstellung, in der sowohl Inhalte für die moderne als auch für die klassische Version des Spiels thematisiert wurden.

Andeutung ohne Details

Longdale begann eine Ankündigung mit den Worten, sie freue sich, etwas bekanntzugeben, wurde dann aber humorvoll unterbrochen. Weitere Informationen folgten nicht.

Die Szene reiht sich in mehrere jüngere Hinweise ein, die auf neue Inhalte für die Classic-Version hindeuten. Offizielle Angaben dazu, worum es sich konkret handeln könnte, gibt es bislang nicht.

Diskussion um ein mögliches „Classic+“

In der Spielerschaft wird seit Längerem über ein Konzept diskutiert, das häufig als „Classic+“ bezeichnet wird. Gemeint ist eine Fortführung von Classic mit neuen Inhalten im ursprünglichen Stil des Spiels.

Vergleiche werden dabei mit anderen Online-Rollenspielen gezogen, die neben einer modernen Version auch eine separat weiterentwickelte klassische Linie besitzen.

Community startet eigene Umfrageinitiative

Zeitgleich hat eine von Spielern gestartete Initiative namens „The Classic+ Project“ begonnen, Wünsche und Vorschläge der Community zu sammeln. Zum Projekt gehören eine Umfrage-Webseite und ein Discord-Server, auf denen Spieler über mögliche Änderungen und Ergänzungen abstimmen können.

Das Vorhaben wurde in einem Video des Erstellers Joardee vorgestellt und soll Stimmungsbilder bündeln, solange offizielle Pläne noch nicht kommuniziert wurden.

Zeitpunkt der Andeutung sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit

Die neue Andeutung von Blizzard Entertainment fällt genau in eine Phase, in der die Diskussion um zusätzliche Classic-Inhalte besonders aktiv geführt wird. Konkrete Pläne wurden jedoch weder bestätigt noch dementiert.

Ob und wann es eine offizielle Ankündigung geben wird, bleibt offen. Bislang steht lediglich fest, dass laut Blizzard weitere Inhalte für Classic-Spieler geplant sind.

FAQ

Was hat Blizzard angekündigt?

Es wurde angedeutet, dass Classic-Spieler bald neue Inhalte erwarten können.

Gab es konkrete Details?

Nein, die Ankündigung wurde vorzeitig abgebrochen.

Was bedeutet „Classic+“?

Eine mögliche Weiterentwicklung von Classic mit neuen Inhalten im alten Stil.

Ist „Classic+“ offiziell bestätigt?

Nein, es handelt sich um eine Community-Bezeichnung.

Was ist das „Classic+ Project“?

Eine von Spielern gestartete Umfrage- und Diskussionsplattform.

Warum ist das Thema gerade besonders präsent?

Weil Blizzard neue Inhalte andeutete und parallel Community-Ideen gesammelt werden.

Wer sammelt die Community-Vorschläge?

Ein Projekt rund um den Creator Joardee.

