Mit WWE 2K26 stellt 2K sein Post-Launch-Modell grundlegend um. Klassische DLC-Pakete fallen weg, stattdessen führt der Publisher einen dauerhaften Battle-Pass namens „Ringside Pass“ ein. Gleichzeitig erhält die Version für die neue Switch-Generation zusätzliche Eingabemöglichkeiten wie Maus- und Touchscreen-Support im Creation-Modus.

Der Release ist für den 13. März geplant, Käufer bestimmter Sondereditionen können bereits eine Woche früher starten.

Ringside Pass ersetzt klassische DLCs

Der Ringside Pass bietet eine kostenlose und eine kostenpflichtige Belohnungsstufe. In der Gratis-Variante lassen sich 60 Items freischalten, die Premium-Stufe ergänzt weitere 40 Inhalte pro Saison.

Mehrere dieser Pässe sollen über den Lebenszyklus des Spiels erscheinen. Anders als bei vielen anderen Battle-Pass-Systemen verfallen ältere Saisons nicht. Inhalte können also auch nachträglich noch erspielt werden.

Zu den Belohnungen zählen spielbare Superstars, kosmetische Anpassungen, Ingame-Währung, Inhalte für MyFaction und zusätzliche Gegenstände für den Social-Hub „The Island“.

CM Punk als Coverstar und Showcase-Fokus

Titelheld des diesjährigen Ablegers ist CM Punk. Ihm ist auch der diesjährige Showcase-Modus gewidmet, der zentrale Momente seiner Karriere nachstellt.

Zum Start sollen über 400 spielbare Wrestler enthalten sein.

Vier Editionen mit unterschiedlichem Umfang

Neben der Standardversion erscheinen drei größere Pakete:

King of Kings Edition

Frühzugang, erste Premium-Pass-Saison, zusätzliche VC und spielbare Varianten von Triple H und Stephanie McMahon.

Attitude Era Edition

Enthält mehrere Premium-Pass-Saisons, zahlreiche Legenden der späten 1990er sowie Arenen und Emotes aus dieser Phase.

Monday Night Wars Edition

Umfasst Inhalte der WCW-Ära, zusätzliche Arenen und mehrere spätere Premium-Pass-Saisons.

Alle drei Sondereditionen gewähren Zugriff bereits am 6. März.

Neue und zurückkehrende Matchtypen

Neu ist das „Three Stages of Hell“-Match, ein Best-of-Three mit wechselnden Regelvarianten pro Runde.

Ebenfalls neu ist das Dumpster-Match, bei dem der Gegner in einen Container geworfen und eingeschlossen werden muss.

Zurückkehren der I-Quit-Modus und das Inferno-Match mit brennendem Ringrand.

Erweiterungen für Switch-Spieler

Die Switch-Version erhält plattformspezifische Funktionen:

Maus- und Touchscreen-Eingabe im Creation-Modus

Unterstützung einzelner Joy-Cons

GameShare und GameChat

Zugriff auf „The Island“, das zuvor nur auf stärkeren Konsolen verfügbar war

Damit lassen sich erstellte Wrestler direkt per Finger oder Maus modellieren statt ausschließlich per Controller.

Überarbeitete Modi und neue Waffen

Universe-Modus und MyGM erhalten neue Draft-Mechaniken, zusätzliche Promos und erweiterte Cash-In-Optionen für Money in the Bank.

Bei den Waffen kommen unter anderem Reißzwecken, Einkaufswagen und stapelbare Tische hinzu.

FAQ