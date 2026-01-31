Nach der Veröffentlichung umfangreicher Gerichtsunterlagen sind neue Details zu einem alten Xbox-Konto von Jeffrey Epstein bekannt geworden. Interne E-Mails belegen, dass die Sperre gegen das Konto des verurteilten Sexualstraftäters bereits im Dezember 2013 dauerhaft verhängt wurde.

Die Dokumente stammen aus einem großen Aktenpaket, das US-Behörden nun öffentlich zugänglich gemacht haben. Darin finden sich mehrere Nachrichten zwischen Microsoft und einer von Epstein genutzten E-Mail-Adresse.

Dauerhafte Sperre durch Microsoft im Dezember 2013

Eine E-Mail vom Dezember 2013 informiert darüber, dass das Xbox-Konto Epsteins permanent deaktiviert wurde. Als Begründung wurde zunächst „Belästigung, Drohungen und/oder Missbrauch anderer Spieler“ genannt.

Nur wenige Stunden später folgte jedoch eine weitere Nachricht mit einer präziseren Erklärung. Demnach erfolgte die Sperre, weil Epstein als registrierter Sexualstraftäter geführt wurde. Microsoft arbeite in solchen Fällen mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um betroffene Personen von der Plattform fernzuhalten.

Verbindung zu rechtlicher Initiative gegen registrierte Sexualstraftäter

Bereits im April 2012 hatte sich Microsoft einer rechtlichen Initiative im Bundesstaat New York angeschlossen. Ziel war es, registrierte Sexualstraftäter systematisch von Online-Plattformen zu entfernen.

Aus den nun veröffentlichten E-Mails geht hervor, dass Epstein sein Xbox-Konto offenbar erst im Oktober 2012 angelegt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit Jahren offiziell registriert.

Trotz der bestehenden Regelungen dauerte es noch mehr als ein Jahr, bis das Konto identifiziert und schließlich gesperrt wurde.

Unklar, ob das Konto aktiv zum Spielen genutzt wurde

Ob Epstein das gesperrte Konto tatsächlich zum Spielen verwendet hat, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Hinweise auf eine konkrete Spielaktivität finden sich in den E-Mails nicht.

Allerdings tauchen spätere Nachrichten auf, die einen Bezug zur Xbox-Hardware nahelegen. So erkundigte sich Epstein im Jahr 2014 nach einem Xbox-360-Kinect-Gerät.

Spätere Abrechnungsfrage zu Xbox-Zahlung

Ein weiteres Dokument aus dem Jahr 2019 enthält eine kurze Anfrage zu einer Abbuchung. Darin fragte Epstein nach einem Betrag von 25,24 Dollar, der über Xbox abgerechnet worden sei.

Weitere Details zu diesem Vorgang oder zu möglichen Käufen werden in den freigegebenen Unterlagen nicht genannt.

FAQ