Xbox Konsole

Nach der Veröffentlichung umfangreicher Gerichtsunterlagen sind neue Details zu einem alten Xbox-Konto von Jeffrey Epstein bekannt geworden. Interne E-Mails belegen, dass die Sperre gegen das Konto des verurteilten Sexualstraftäters bereits im Dezember 2013 dauerhaft verhängt wurde.

Die Dokumente stammen aus einem großen Aktenpaket, das US-Behörden nun öffentlich zugänglich gemacht haben. Darin finden sich mehrere Nachrichten zwischen Microsoft und einer von Epstein genutzten E-Mail-Adresse.

Dauerhafte Sperre durch Microsoft im Dezember 2013

Eine E-Mail vom Dezember 2013 informiert darüber, dass das Xbox-Konto Epsteins permanent deaktiviert wurde. Als Begründung wurde zunächst „Belästigung, Drohungen und/oder Missbrauch anderer Spieler“ genannt.

Nur wenige Stunden später folgte jedoch eine weitere Nachricht mit einer präziseren Erklärung. Demnach erfolgte die Sperre, weil Epstein als registrierter Sexualstraftäter geführt wurde. Microsoft arbeite in solchen Fällen mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um betroffene Personen von der Plattform fernzuhalten.

Verbindung zu rechtlicher Initiative gegen registrierte Sexualstraftäter

Bereits im April 2012 hatte sich Microsoft einer rechtlichen Initiative im Bundesstaat New York angeschlossen. Ziel war es, registrierte Sexualstraftäter systematisch von Online-Plattformen zu entfernen.

Aus den nun veröffentlichten E-Mails geht hervor, dass Epstein sein Xbox-Konto offenbar erst im Oktober 2012 angelegt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit Jahren offiziell registriert.

Trotz der bestehenden Regelungen dauerte es noch mehr als ein Jahr, bis das Konto identifiziert und schließlich gesperrt wurde.

Unklar, ob das Konto aktiv zum Spielen genutzt wurde

Ob Epstein das gesperrte Konto tatsächlich zum Spielen verwendet hat, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Hinweise auf eine konkrete Spielaktivität finden sich in den E-Mails nicht.

Allerdings tauchen spätere Nachrichten auf, die einen Bezug zur Xbox-Hardware nahelegen. So erkundigte sich Epstein im Jahr 2014 nach einem Xbox-360-Kinect-Gerät.

Spätere Abrechnungsfrage zu Xbox-Zahlung

Ein weiteres Dokument aus dem Jahr 2019 enthält eine kurze Anfrage zu einer Abbuchung. Darin fragte Epstein nach einem Betrag von 25,24 Dollar, der über Xbox abgerechnet worden sei.

Weitere Details zu diesem Vorgang oder zu möglichen Käufen werden in den freigegebenen Unterlagen nicht genannt.

FAQ

Wann wurde das Xbox-Konto gesperrt?

Die dauerhafte Sperre erfolgte laut E-Mail im Dezember 2013.

Welcher Grund wurde offiziell genannt?

Die Sperre wurde mit Epsteins Status als registrierter Sexualstraftäter begründet.

Gab es zuvor eine andere Begründung?

Ja, zunächst wurde allgemein von Belästigung und Missbrauch anderer Spieler gesprochen.

Seit wann war Epstein registrierter Sexualstraftäter?

Er war bereits Jahre vor Erstellung des Xbox-Kontos offiziell registriert.

Wann wurde das Xbox-Konto angelegt?

Den Unterlagen zufolge im Oktober 2012.

Gab es rechtliche Vorgaben für solche Sperren?

Microsoft beteiligte sich 2012 an einer Initiative zur Entfernung registrierter Sexualstraftäter von Online-Diensten.

Ist belegt, dass Epstein aktiv gespielt hat?

Dazu enthalten die freigegebenen Dokumente keine Angaben.

Welche weiteren Xbox-Bezüge tauchen in den E-Mails auf?

Es gibt eine Anfrage zu einem Kinect-Gerät sowie eine Frage zu einer Xbox-Abbuchung.

Weitere Beiträge
NEWS
Borderlands 4
PC PLAYSTATION XBOX Borderlands 4 stellt umfangreiche Roadmap für 2026 vor
Posted on | Redaktion Gaming
NEWS
Diablo 4
PC PLAYSTATION XBOX Diablo 4 bringt Killstreak-System aus Diablo 3 in Season 12 zurück
Posted on | Redaktion Gaming
NEWS
Highguard
Nach holprigem Start von Highguard: Warum Live-Service-Spiele inzwischen unter Generalverdacht stehen
Posted on | Redaktion Gaming
NEWS
Ashes of Creation Title
Ashes of Creation eingestellt: Erfolgreichstes Kickstarter-MMO endet nach Massenentlassungen
Posted on | Redaktion Gaming