Borderlands 4 erhält in den kommenden Monaten eine Vielzahl neuer Inhalte. Entwickler Gearbox hat Ende Januar eine detaillierte Roadmap veröffentlicht, die kostenlose und kostenpflichtige Erweiterungen bis ins dritte Quartal 2026 umfasst. Neben neuen DLCs sind auch technische Verbesserungen und Erweiterungen für das Endgame geplant.

Der Shooter hatte sich nach seiner Veröffentlichung unterschiedlich aufgenommen gezeigt. Während Kritiker überwiegend positiv urteilten, fielen die Reaktionen der Spielerschaft teils deutlich schlechter aus. Unabhängig davon schaffte es Borderlands 4 in die Liste der meistverkauften Spiele des Jahres 2025.

Erstes Update bereits verfügbar

Das erste größere Update ist bereits live. Es ergänzt das Spiel um einen Fotomodus und markiert den Auftakt der angekündigten Roadmap. Weitere inhaltliche Neuerungen folgen im Laufe des Monats.

Die eigentlichen Erweiterungen starten jedoch erst mit den nächsten geplanten Veröffentlichungen. Gearbox unterscheidet dabei klar zwischen kostenlosen Updates und kostenpflichtigen Zusatzinhalten.

Kostenpflichtiger Bounty Pack und neue Ausrüstungsstufe

Im Februar erscheint Bounty Pack 2 mit dem Titel Legend of the Stone Demon. Das Paket enthält eine neue Mission, zusätzliche legendäre Beute sowie weitere kosmetische Inhalte. Im Gegensatz zum ersten Bounty Pack ist diese Erweiterung kostenpflichtig.

Parallel dazu wird mit Pearlescent Gear eine neue Ausrüstungsrarität eingeführt. Diese ist höher eingestuft als Legendary-Gegenstände und steht allen Spielern unabhängig vom Kauf zusätzlicher Inhalte zur Verfügung.

Erster Story Pack bringt neue Region und Vault Hunter

Später folgt der erste große Story Pack Mad Ellie and the Vault of the Damned. Dieser erweitert das Spiel um eine neue Region auf Kairos, zusätzliche Story-Missionen sowie einen neuen spielbaren Vault Hunter.

Der neue Charakter trägt den Namen C4SH. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Casino-Dealer-Bot, der als spielbarer Charakter ins Spiel integriert wird.

Geplante Komfortfunktionen und systemweite Änderungen

Neben neuen Inhalten sind auch zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen vorgesehen. Dazu zählen eine Erhöhung des Level-Caps, plattformübergreifende Speicherstände sowie geteilte Fortschritte zwischen allen Vault Huntern. Weltfortschritt und nicht klassenabhängige Freischaltungen sollen künftig accountweit gelten.

Zusätzlich sind weitere kostenlose Events geplant, um das Spielerlebnis regelmäßig zu erweitern.

Ausbau des Endgames ab 2026

Ab dem zweiten Quartal 2026 soll auch das Endgame deutlich ausgebaut werden. Vorgesehen sind neue Raidbosse, zusätzliche Takedown-Missionen sowie weitere Endgame-Aktivitäten in unterschiedlichem Umfang.

Gearbox hat angedeutet, dass noch weitere Inhalte geplant sind, zu denen derzeit jedoch keine Details genannt werden.

FAQ