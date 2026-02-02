Mit Season 12 erweitert Diablo 4 sein Gameplay um ein bekanntes System aus dem direkten Vorgänger. Blizzard integriert erneut Killstreaks und verknüpft diese mit Erfahrungspunkten, saisonalem Fortschritt und neuen Ausrüstungsgegenständen.

Der Schwerpunkt liegt auf schnellen Kampfsequenzen und dem Belohnen zusammenhängender Eliminierungen. Die Mechanik war erstmals in Diablo 3 eingeführt worden und kehrt nun in angepasster Form zurück.

Killstreaks sind wichtiges Kernelement der neuen Saison

Das Killstreak-System basiert darauf, innerhalb kurzer Zeit möglichst viele Gegner zu besiegen. Je länger die Serie anhält, desto höher fällt die Belohnung aus. In Diablo 4 gelten dabei fünf fest definierte Stufen, die nacheinander erreicht werden können.

Diese lauten Killstreak, Carnage, Devastation, Bloodbath und Massacre. Jede Stufe steht für eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Kills. Maßgeblich ist dabei nicht die gesamte Anzahl, sondern die höchste während einer Serie erreichte Stufe.

Erfahrungspunkte und saisonale Reputation als Belohnung

Mit jeder höheren Killstreak-Stufe steigen die gewährten Erfahrungspunkte. Zusätzlich fließen die Serien in den Fortschritt der saisonalen Reputation ein. Beide Belohnungsarten sind direkt an das aktive Spielgeschehen gekoppelt und enden, sobald die Killserie abbricht.

Im Unterschied zu Diablo 3 zählen bestimmte Aktionen nicht mehr. Das Zerstören von Umgebungsobjekten oder das Töten von Gegnern durch Umwelteinflüsse fließt nicht in die Killstreak-Wertung ein.

Anpassungen im Vergleich zum Vorgängersystem

Blizzard setzt bei der Rückkehr der Mechanik auf eine vereinfachte Umsetzung. Die Killstreaks konzentrieren sich ausschließlich auf direkte Gegnereliminierungen. Zusätzliche Bonusauslöser aus dem Vorgänger wurden bewusst weggelassen.

Dadurch bleibt das System klarer strukturiert und stärker auf den Kampffluss ausgerichtet. Die Bewertung erfolgt rein leistungsbezogen und ohne alternative Zählweisen.

Neue Bloodied-Gegenstände erweitern das Beutesystem

Parallel zur Einführung der Killstreaks ergänzt Blizzard das Spiel um eine neue Item-Kategorie. Sogenannte Bloodied-Waffen und Rüstungen interagieren direkt mit dem Killstreak-System.

Diese Gegenstände bieten Effekte, die während aktiver Killserien ausgelöst oder verstärkt werden. Genannt wurden unter anderem Boni, die mit steigenden Stufen skalieren oder bestimmte Effekte erst ab einer definierten Serie aktivieren.

Verzahnung von Ausrüstung und Spieltempo

Durch die neuen Items entsteht eine direkte Verbindung zwischen Ausrüstung und Spielweise. Spieler, die auf aggressive und schnelle Kämpfe setzen, können gezielt von den Effekten der Bloodied-Gegenstände profitieren.

Details zur genauen Verfügbarkeit oder zu spezifischen Werten der Items wurden nicht genannt. Klar ist jedoch, dass das System als fester Bestandteil von Season 12 vorgesehen ist.

