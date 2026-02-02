Der Start von Highguard in dieser Woche wäre vermutlich weitgehend unbeachtet geblieben, hätte das Spiel nicht bereits Monate zuvor eine prominente Bühne erhalten. Bei den Game Awards im vergangenen Jahr fungierte der Titel als abschließende große Enthüllung einer Show, obwohl es zuvor kaum öffentliche Informationen oder gewachsene Erwartungen gab. Genau diese ungewöhnliche Ausgangslage führte dazu, dass Highguard früh und intensiv bewertet wurde, noch bevor belastbare Details vorlagen.

Seitdem stand weniger das konkrete Spiel im Mittelpunkt als vielmehr seine Einordnung als weiteres Live-Service-Projekt. Kritik entzündete sich früh am Geschäftsmodell selbst. Der Vorwurf: Highguard sei Teil einer Entwicklung, die viele Spieler längst müde gemacht hat.

Skepsis gegenüber Live-Service als Reflex

Live-Service-Spiele haben in den vergangenen Jahren ein erhebliches Maß an Misstrauen aufgebaut. Monetarisierungsmodelle mit Battle Passes, Lootboxen und zeitlich begrenzten Inhalten gelten vielen als manipulativ. Diese Erfahrungen prägen die Wahrnehmung neuer Titel bereits vor deren Veröffentlichung.

Dabei wird Live-Service häufig als einheitliches Konstrukt betrachtet. Differenzierungen bleiben aus. Dass es innerhalb dieses Modells sehr unterschiedliche Ansätze gibt, geht im öffentlichen Diskurs oft unter.

Beispiele für unterschiedliche Entwicklungen

Einige Titel haben sich über Jahre hinweg einen Ruf für vergleichsweise spielerfreundliche Strukturen erarbeitet. Gleichzeitig zeigt die Geschichte auch, dass selbst positiv gestartete Projekte schrittweise stärker monetarisiert wurden.

Als Beispiel wird häufig Sea of Thieves genannt. Nach dem Start mit begrenzten kosmetischen Angeboten entwickelte sich der In-Game-Shop über die Jahre zu einem zentralen Bestandteil des Spiels. Kostenlose, dauerhaft verfügbare Inhalte wurden seltener, während zeitlich begrenzte Angebote und kostenpflichtige Inhalte zunahmen.

Ähnliche Erfahrungen schildern langjährige Spieler von Destiny 2. Nach der Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell veränderten sich Struktur und Erwartungshaltung. Inhalte wurden kleinteiliger, Monetarisierung stärker ausgelagert, Transparenz nahm ab.

Wirtschaftlicher Druck und kreative Entscheidungen

Live-Service-Spiele stehen stets vor einem Grundkonflikt. Entweder finanzieren sich Inhalte über wiederkehrende Zahlungen oder über Werbung und Mikrotransaktionen. Diese Abhängigkeit eröffnet Spielräume für problematische Entscheidungen, insbesondere wenn wirtschaftlicher Druck steigt.

Hinzu kommt ein verbreitetes Narrativ: Live-Service sei häufig das Ergebnis von Managementvorgaben, nicht kreativer Vision. Zahlreiche gescheiterte Projekte der letzten Jahre haben dieses Bild verstärkt. Entwickler geraten dabei schnell unter den Verdacht, lediglich Trends zu bedienen.

Highguard zwischen Wahrnehmung und Realität

Highguard wurde in diesem Umfeld veröffentlicht und entsprechend behandelt. Das Spiel sah sich früh massiver Kritik ausgesetzt, insbesondere in sozialen Netzwerken und Nutzerbewertungen. Dabei geriet aus dem Blick, dass es sich nicht um ein langjährig geplantes Großprojekt eines Publishers handelt, sondern um ein unabhängiges Vorhaben eines erfahrenen Entwicklerteams.

Die schnelle Gleichsetzung mit gescheiterten Live-Service-Titeln verfestigte sich dennoch. Aufmerksamkeit entsteht in diesem Umfeld häufig über Zuspitzung.

Berechtigte Kritik und pauschale Ablehnung liegen eng beieinander

Die anhaltenden Erfolge großer Live-Service-Spiele zeigen, dass das Modell wirtschaftlich weiterhin attraktiv ist. Gleichzeitig sorgen aggressive Monetarisierung, kurzfristige Strategien und Fehlentscheidungen auf Führungsebene dafür, dass neue Projekte unter einem schweren Vertrauensverlust leiden.

Die Frage bleibt offen, ob jede Neuveröffentlichung bereits vorab als gescheitert betrachtet werden sollte. Kritik am System ist nachvollziehbar. Eine pauschale Ablehnung aller Live-Service-Spiele lässt jedoch wenig Raum für Ausnahmen.

