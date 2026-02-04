AMD hat in einem aktuellen Earnings Call erstmals öffentlich die Entwicklung einer nächsten Xbox-Generation angesprochen. In der Aussage wird ein Launch-Fenster für 2027 genannt. Konkrete Produktdetails zur Konsole wurden dabei nicht veröffentlicht.

Im Zentrum steht ein Zitat von AMD-CEO Lisa Su, die im Rahmen des Calls auf mehrere Hardware-Projekte einging.

Lisa Su: Entwicklung für nächste Xbox „progressing well“

In der Transkription des Earnings Calls wird Microsofts nächste Konsole direkt erwähnt. Dort heißt es, die Entwicklung einer Next-Gen-Xbox mit einem AMD Semi-Custom SoC laufe gut, um einen Launch im Jahr 2027 zu unterstützen.

Das Zitat lautet:

„From a product standpoint, Valve is on track to begin shipping its AMD-powered steam machine early this year. And development of Microsoft’s next-gen Xbox featuring an AMD semi-custom SoC is progressing well to support a launch in 2027.“

Damit ist 2027 erstmals in einem offiziellen Kontext als mögliche Zielmarke genannt.

Hinweis auf 2027 auch an anderer Stelle im Call

Neben dem direkten Statement wird in einem weiteren Teil der Transkription ebenfalls 2027 erwähnt. Dort wird eine „next-gen Xbox ramping“ für 2027 zitiert. Auch hier werden keine zusätzlichen Details genannt, der Hinweis unterstreicht jedoch die zeitliche Einordnung.

Keine Bestätigung für ein festes Release-Jahr

Die Aussage aus dem Earnings Call wird als offizieller Hinweis gewertet, stellt aber keine bestätigte Veröffentlichung dar. Es bleibt offen, ob 2027 tatsächlich als finales Release-Jahr vorgesehen ist.

Zusätzlich werden in dem Bericht allerdings auch Bedenken genannt, die sich auf mögliche RAM-Engpässe bei neuer Hardware beziehen. Auch daraus ergibt sich keine konkrete Terminangabe.

Mögliche Ankündigungen könnten 2026 folgen

Im Text wird außerdem darauf verwiesen, dass bei einer Zielrichtung 2027 spätestens im kommenden Jahr mehr Informationen zur Konsole erwartet werden könnten. Eine konkrete Ankündigung oder ein offizieller Zeitplan wird jedoch nicht genannt.

