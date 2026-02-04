Season 2 von Call of Duty startet am 5. Februar in Black Ops 7 und Warzone. Activision hat vorab Details zum neuen Battle Pass veröffentlicht. Dieser umfasst laut Angaben mehr als 100 freischaltbare Inhalte, verteilt auf kostenlose und Premium-Stufen.
Im Mittelpunkt stehen drei neue DLC-Waffen, ein neuer Operator sowie zusätzliche BlackCell-Kosmetikinhalte.
Standard-Battle-Pass kostet $10 und schaltet Victoria Atwood sofort frei
Der reguläre Battle Pass für Season 2 kostet $10. Käufer erhalten als Sofortbelohnung den neuen Operator Victoria Atwood, die als zentrale Figur der Saison vorgestellt wird. Atwood gehört zur Fraktion Guild und ist dort für den Technologie-Bereich zuständig.
Auf der Sofortbelohnungs-Seite des Battle Pass sind unter anderem folgende Inhalte aufgeführt:
- 10% Battle Pass XP Boost
- „Sage“ Operator-Skin für Victoria Atwood plus BlackCell-Variante
- „Malcontent“ Legendary Blueprint für die Razor 9mm
- „Arm Up“ Animated Calling Card
- „Warped Skull“ Emblem
BlackCell für $30 bringt Operator Phantom und zusätzliche Bonusinhalte
Auch in Season 2 kehrt das $30 BlackCell-Paket zurück. Es enthält laut Übersicht zusätzliche Items sowie Tier-Skips im Battle Pass. Der exklusive BlackCell-Operator heißt Phantom.
Phantom wird zusammen mit einem Begleiter-Finishing-Move namens „Sic ’Em“ ausgeliefert. Zu den sofortigen BlackCell-Inhalten gehören außerdem:
- „Phantom“ BlackCell-Operator
- „Eclipse“ BlackCell-Skin-Variante für Phantom
- 1.100 CoD Points
- „Initiator“ Mastercraft Blueprint für das AK-27 Assault Rifle (Tracers, Death FX)
- „Fatalist“ Mastercraft Blueprint für das AK-27 Assault Rifle (Tracers, Death FX)
- „Go Time“ Gun Screen
- „BlackCell“ Clan Tag
- „Season 2 BlackCell“ HUD Theme
- 10% XP Loyalty Boost
BlackCell-Besitzer können darüber hinaus im Verlauf des Battle Pass weitere Inhalte freischalten, darunter sieben exklusive Operator-Skins und sieben Weapon-Blueprints.
Drei neue Waffen sind in den Free-Tiers enthalten
Season 2 führt drei neue Waffen ein. Diese werden in den kostenlosen Stufen des Battle Pass freigeschaltet.
Genannt werden:
- REV-46 (Submachine Gun)
- EGRT-17 (Assault Rifle)
- H311-SAW (Melee Weapon)
Die REV-46 wird als HVT-Belohnung auf Seite 3 freigeschaltet, zusätzliche Varianten folgen später. Die EGRT-17 ist auf Seite 6 gelistet, während die H311-SAW auf Seite 10 auftaucht.
Weitere Skins, Blueprints und Shop-Bundles im Überblick
Der Battle Pass enthält zahlreiche weitere Blueprints, darunter Varianten für Sturmgewehre, SMGs, Sniper Rifles und Melee-Waffen. Ergänzt werden diese durch Reticles, Ausrüstungs-Skins, Emotes, Finishing Moves, Calling Cards und Embleme.
Zusätzlich werden neue Shop-Bundles erwähnt. In der Galerie werden dabei Skins für Grimm, Reaper und Kagan gezeigt, darunter mehrere Ultra-Skins und Mastercraft-Blueprints.
FAQ
Am 5. Februar in Black Ops 7 und Warzone.
Laut Angaben sind es über 100 Items.
$10.
Victoria Atwood.
$30.