Season 2 von Call of Duty startet am 5. Februar in Black Ops 7 und Warzone. Activision hat vorab Details zum neuen Battle Pass veröffentlicht. Dieser umfasst laut Angaben mehr als 100 freischaltbare Inhalte, verteilt auf kostenlose und Premium-Stufen.

Im Mittelpunkt stehen drei neue DLC-Waffen, ein neuer Operator sowie zusätzliche BlackCell-Kosmetikinhalte.

Standard-Battle-Pass kostet $10 und schaltet Victoria Atwood sofort frei

Der reguläre Battle Pass für Season 2 kostet $10. Käufer erhalten als Sofortbelohnung den neuen Operator Victoria Atwood, die als zentrale Figur der Saison vorgestellt wird. Atwood gehört zur Fraktion Guild und ist dort für den Technologie-Bereich zuständig.

Auf der Sofortbelohnungs-Seite des Battle Pass sind unter anderem folgende Inhalte aufgeführt:

10% Battle Pass XP Boost

„Sage“ Operator-Skin für Victoria Atwood plus BlackCell-Variante

„Malcontent“ Legendary Blueprint für die Razor 9mm

„Arm Up“ Animated Calling Card

„Warped Skull“ Emblem

BlackCell für $30 bringt Operator Phantom und zusätzliche Bonusinhalte

Auch in Season 2 kehrt das $30 BlackCell-Paket zurück. Es enthält laut Übersicht zusätzliche Items sowie Tier-Skips im Battle Pass. Der exklusive BlackCell-Operator heißt Phantom.

Phantom wird zusammen mit einem Begleiter-Finishing-Move namens „Sic ’Em“ ausgeliefert. Zu den sofortigen BlackCell-Inhalten gehören außerdem:

„Phantom“ BlackCell-Operator

„Eclipse“ BlackCell-Skin-Variante für Phantom

1.100 CoD Points

„Initiator“ Mastercraft Blueprint für das AK-27 Assault Rifle (Tracers, Death FX)

„Fatalist“ Mastercraft Blueprint für das AK-27 Assault Rifle (Tracers, Death FX)

„Go Time“ Gun Screen

„BlackCell“ Clan Tag

„Season 2 BlackCell“ HUD Theme

10% XP Loyalty Boost

BlackCell-Besitzer können darüber hinaus im Verlauf des Battle Pass weitere Inhalte freischalten, darunter sieben exklusive Operator-Skins und sieben Weapon-Blueprints.

Drei neue Waffen sind in den Free-Tiers enthalten

Season 2 führt drei neue Waffen ein. Diese werden in den kostenlosen Stufen des Battle Pass freigeschaltet.

Genannt werden:

REV-46 (Submachine Gun)

(Submachine Gun) EGRT-17 (Assault Rifle)

(Assault Rifle) H311-SAW (Melee Weapon)

Die REV-46 wird als HVT-Belohnung auf Seite 3 freigeschaltet, zusätzliche Varianten folgen später. Die EGRT-17 ist auf Seite 6 gelistet, während die H311-SAW auf Seite 10 auftaucht.

Weitere Skins, Blueprints und Shop-Bundles im Überblick

Der Battle Pass enthält zahlreiche weitere Blueprints, darunter Varianten für Sturmgewehre, SMGs, Sniper Rifles und Melee-Waffen. Ergänzt werden diese durch Reticles, Ausrüstungs-Skins, Emotes, Finishing Moves, Calling Cards und Embleme.

Zusätzlich werden neue Shop-Bundles erwähnt. In der Galerie werden dabei Skins für Grimm, Reaper und Kagan gezeigt, darunter mehrere Ultra-Skins und Mastercraft-Blueprints.

FAQ