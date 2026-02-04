Für Diablo 4 steht mit „Lord of Hatred“ im April die nächste große Erweiterung an. Neben neuen Gebieten und weiteren Story-Elementen gilt vor allem eine Frage als offen: Welche zweite Klasse wird mit dem Add-on eingeführt?

Blizzard hatte bei den Game Awards 2026 zudem bereits den Paladin als Vorbestellerbonus vorgestellt. Seitdem gab es jedoch keine weiteren offiziellen Details zur zweiten Klasse. Nun ist im Umfeld der Community allerdings neues Material aufgetaucht.

Konzeptgrafik taucht im Subreddit auf

Im Diablo-4-Subreddit wurde eine mutmaßlich geleakte Konzeptgrafik geteilt. Diese wird als Hinweis darauf gewertet, dass die zweite Klasse in eine deutlich düsterere Richtung gehen könnte als der Paladin.

Welche Klasse genau gezeigt wird, ist allerdings nicht klar. Es handelt sich laut Bericht um Konzeptmaterial, das jedoch nicht zwingend die finale Umsetzung widerspiegeln muss.

Theorie: Blood Knight könnte in Diablo 4 auftauchen

In der Diskussion wird vor allem ein Name genannt: der Blood Knight. Diese Klasse ist bislang nur aus Diablo Immortal bekannt. Die aktuell verbreitete Theorie lautet, dass der Blood Knight als neue Klasse in ein Hauptspiel übernommen werden könnte.

In Diablo Immortal ist der Blood Knight eine gemischte Nah- und Fernkampfklasse. Sie wird weiterhin mit vampirischen Kräften und übernatürlicher Stärke beschrieben.

Blizzard hatte die Klasse früher ausgeschlossen

Der Bericht verweist darauf, dass Blizzard vor dem Release von Diablo 4 erklärt hatte, der Blood Knight werde nicht in Diablo 4 erscheinen. Ob sich diese Haltung inzwischen geändert hat, ist offen. Eine offizielle Bestätigung liegt nicht vor.

Weitere Ideen: Warlock oder Rückkehr des Witch Doctor

Neben dem Blood Knight werden außerdem weitere Möglichkeiten diskutiert. Genannt wird unter anderem ein Warlock, der als neue Klasse auftreten könnte. Ebenfalls wird spekuliert, dass der Witch Doctor aus Diablo 3 zurückkehren könnte.

Auch hier gibt es keine Bestätigung. Die Einordnung basiert lediglich auf Community-Diskussionen rund um das geleakte Bild.

Mit „Lord of Hatred“ soll Diablo 4 acht Klassen bieten

Der Bericht nennt zudem den aktuellen Stand der Klassenverteilung. Diablo 4 startete mit fünf Klassen: Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue und Sorcerer. Später wurde mit „Vessel of Hatred“ die Klasse Spiritborn hinzugefügt.

Mit „Lord of Hatred“ soll nun die Gesamtzahl der Klassen auf acht steigen.

Diablo-Stream am 11. Februar angekündigt

Blizzard veranstaltet derzeit mehrere „Spotlight Showcase“-Streams für seine Kernmarken. Ein Diablo-Stream ist für den 11. Februar geplant und soll das 30-jährige Jubiläum der Reihe begleiten.

In diesem Rahmen könnte es außerdem weitere Informationen zur neuen Klasse geben. Konkrete Details wurden im Bericht jedoch nicht genannt.

FAQ