Square Enix veröffentlicht DRAGON QUEST VII Reimagined seit dem 5. Februar 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Zum Release erschien außerdem ein neuer Trailer.

Die Neuauflage erzählt die Geschichte eines jungen Fischersohns, der sein gesamtes Leben auf der Insel Estard verbracht hat. Ausgangspunkt ist die Frage, ob es außerhalb des kleinen Inselkönigreichs noch mehr gibt.

Reise beginnt auf der Insel Estard

Als Hauptfigur lebt der Spieler auf der friedlichen Insel Estard. Gemeinsam mit Kindheitsfreunden beginnt eine Suche nach Antworten. Dabei entdecken die Figuren den sogenannten Shrine of Mysteries und werden in die Vergangenheit versetzt.

Dort erfahren sie, dass ganze Länder durch eine bösartige Macht versiegelt wurden. Im Verlauf der Handlung liegt das Schicksal der Welt schließlich in den Händen der Gruppe.

Neuauflage setzt auf Diorama Optik und Anpassungen am Spielablauf

DRAGON QUEST VII Reimagined soll einen klassischen Serienteil in neuer Form präsentieren. Square Enix nennt eine Diorama ähnliche Optik, überarbeitete Gameplay-Mechaniken sowie eine gestraffte Erzählstruktur.

Damit richtet sich die Neuauflage sowohl an Spieler, die die Geschichte bereits kennen, als auch an Neueinsteiger in die Reihe.

Fokus auf klassische Reise mit Begleitern

In der Beschreibung wird die Geschichte als klassische Reise mit Begleitern eingeordnet. Der Titel soll zudem eine Mischung aus leichten Momenten und emotionaleren Abschnitten bieten.

Gleichzeitig wird DRAGON QUEST VII Reimagined als Einstiegspunkt für Spieler genannt, die erstmals mit der Reihe beginnen.

