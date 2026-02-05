Nintendo hat ein neues Partner Showcase ausgestrahlt und dabei den Fokus klar auf Third-Party-Studios gelegt. In der Präsentation standen zahlreiche Spiele für Switch und Switch 2 im Mittelpunkt, darunter neue Ankündigungen, Release-Termine, Demos und ein sofort verfügbares Upgrade für Hollow Knight.

Zu den größten Themen gehörten neue Details zu Final Fantasy 7 Rebirth, mehrere Switch-2-Umsetzungen von Bethesda sowie eine Reihe weiterer Titel, die noch 2026 erscheinen sollen.

Orbitals eröffnet Showcase mit Anime-Koop für Switch 2

Den Auftakt der Präsentation machte Orbitals. Das Koop-Actionspiel setzt auf einen Look, der stark von Anime der 80er Jahre inspiriert ist. Gezeigt wurde vor allem Gameplay, das auf schnelle Action und Teamplay ausgelegt ist.

Orbitals soll im dritten Quartal 2026 erscheinen und wird exklusiv für Switch 2 veröffentlicht.

Paranormasight kehrt mit neuem Mystery-Spiel zurück

Mit Paranormasight: The Mermaid’s Curse wurde ein weiteres narratives Spiel vorgestellt. Die Geschichte setzt mehrere Perspektiven zusammen, darunter ein Mädchen ohne Erinnerungen, Fremde auf der Suche nach Rätseln sowie eine Hausfrau, die Mordfälle untersucht.

Der Titel soll später im Jahr 2026 für Switch und Switch 2 erscheinen.

Tokyo Scramble kombiniert Stealth, Dinosaurier und GameShare

Tokyo Scramble setzt auf ein ungewöhnliches Konzept: ein Stealth-Spiel mit Dinosauriern, das unter der Oberfläche Tokios spielt. Nintendo bestätigte außerdem, dass der Titel GameShare unterstützt. Bis zu vier Spieler sollen dabei gemeinsam die Steuerung übernehmen können.

Der Release ist bereits terminiert. Tokyo Scramble erscheint am 11. Februar.

Valheim und Hollow Knight erhalten Switch-2-Versionen

Auch Valheim wurde für Switch 2 bestätigt. Das Survival-Spiel bringt seine Wikinger-Optik und das Crafting-System auf die neue Nintendo-Konsole.

Hollow Knight wurde ebenfalls für Switch 2 angekündigt, allerdings mit einer Besonderheit: Das Upgrade ist ab sofort verfügbar. Besitzer der ursprünglichen Version können es zudem kostenlos beanspruchen.

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 3. Juni für Switch 2

Square Enix hat im Showcase einen festen Termin für Final Fantasy 7 Rebirth genannt. Der zweite Teil der Remake-Trilogie soll am 3. Juni für Switch 2 erscheinen.

Zuvor war bereits Final Fantasy 7 Remake für Switch 2 veröffentlicht worden. Rebirth setzt die Geschichte der Reihe fort und erscheint damit nur wenige Monate nach dem ersten Teil auf der Plattform.

eFootball und Captain Tsubasa 2 bringen Fußball auf Switch

Konami bringt mit eFootball Kick-Off die Fußballreihe, die früher als Pro Evolution Soccer bekannt war, zurück auf Nintendo-Systeme. Der Release ist für das dritte Quartal 2026 angesetzt.

Zusätzlich wurde Captain Tsubasa 2: World Fighters gezeigt. Der Titel setzt dabei erneut auf Fußball im Anime-Stil und soll später 2026 für Switch und Switch 2 erscheinen.

Pragmata, Turok Origins und weitere Trailer für 2026

Capcom zeigte zudem neues Material zu Pragmata. Das Spiel erscheint am 24. April. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass eine Demo verfügbar ist, die auch auf Switch 2 gespielt werden kann.

Mit Turok Origins wurde außerdem ein neues Koop-Actionspiel präsentiert. Spieler übernehmen dabei Turok-Krieger, kämpfen gegen Dinosaurier und eine außerirdische Bedrohung. Zusätzlich soll es außerdem möglich sein, DNA von Gegnern für Upgrades zu nutzen.

Todd Howard kündigt drei Bethesda-Spiele für Switch 2 an

Den Schlusspunkt der Präsentation setzte Bethesda. Todd Howard trat im Showcase auf und bestätigte gleich drei Spiele für Switch 2.

Fallout 4: Anniversary Edition erscheint bereits am 24. Februar. Enthalten sind das Hauptspiel, sechs Erweiterungen und weitere Inhalte. Indiana Jones and the Great Circle folgt außerdem am 12. Mai.

Zusätzlich wurde The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered für Switch 2 angekündigt. Das Spiel soll jedoch später im Jahr 2026 erscheinen.

Resident Evil Requiem bleibt auf Kurs und erhält Amiibo-Figuren

Capcom zeigte außerdem weiteres Material zu Resident Evil Requiem. Der Titel soll weiterhin am 27. Februar erscheinen. In der Präsentation gab es allerdings keine Hinweise auf eine Demo.

Neu ist jedoch die Bestätigung, dass Resident Evil Requiem Amiibo-Figuren erhält. Geplant sind Figuren von Leon Kennedy und Grace Ashcroft. Diese sollen anschließend im dritten Quartal 2026 erscheinen.

FAQ