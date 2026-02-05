Valve hat bestätigt, dass sich Preis und Launch Details zur Steam Machine verzögern. Betroffen sind auch Steam Frame und Steam Controller. Als Grund nennt das Unternehmen Engpässe bei Arbeitsspeicher und Speicherlösungen.

Zuvor hatte AMD CEO Lisa Su erklärt, Valve sei auf Kurs, die Steam Machine im frühen Verlauf von 2026 zu veröffentlichen. Ein Release im ersten Halbjahr bleibt laut Valve weiterhin geplant, konkrete Termine oder Preise gibt es jedoch noch nicht.

Valve kann Preis und Termin derzeit nicht zuverlässig festlegen

In einem Beitrag auf Steam schreibt Valve, dass ursprünglich vorgesehen war, Preis und Launch Zeitraum für alle drei Produkte bereits bekanntzugeben. Diese Pläne seien jedoch durch die „Memory und Storage Shortages“ gestoppt worden.

Valve erklärt, man habe bislang keine konkreten Preise und Launch Daten festlegen können, die sich mit ausreichender Sicherheit ankündigen lassen.

CAD Dateien, Spezifikationen und weitere Details sollen folgen

Valve kündigte an, zusätzliche Informationen mit Fans und Herstellern zu teilen. Genannt werden Faceplate CAD Dateien, technische Spezifikationen sowie weitere Details, damit Dritte eigene Komponenten produzieren können.

Steam Machine Hardware: NVMe SSD und DDR5 Arbeitsspeicher aufrüstbar

Zur Steam Machine nennt Valve konkrete Hardwarepunkte. Die SSD soll im Format NVMe 2230 oder 2280 verbaut sein. Zudem werde DDR5 SODIMM Arbeitsspeicher verwendet.

Beide Komponenten seien laut Valve zugänglich und upgradeable.

Upscaling, Raytracing und HDMI VRR als weitere Technikthemen

Valve geht in dem Beitrag auch auf die Performance anspruchsvoller Steam Spiele ein. Man nähere sich dem Thema aus mehreren Richtungen und prüfe Verbesserungen bei Upscaling und Optimierung, speziell für Raytracing Performance.

Zusätzlich werden weitere Verbesserungen für HDMI VRR erwähnt.

Steam Frame: Brillen Kompatibilität und foveated streaming

Beim Steam Frame geht Valve auf die Nutzung mit Brille ein. Grundsätzlich soll das Gerät für Brillenträger funktionieren, dies könne jedoch von der Breite des Brillengestells abhängen.

Außerdem beschreibt Valve Unterschiede beim foveated streaming im Vergleich zu foveated rendering, wie es in anderen VR Headsets genutzt wird. Foveated streaming erfordere keine Implementierung durch Entwickler und könne dadurch die Performance in mehr Spielen verbessern.

