HBO arbeitet laut einem Bericht von Deadline an einer TV-Serie zu Baldur’s Gate. Das Format soll die Geschichte von Baldur’s Gate 3 fortführen und zeitlich direkt nach dem Ende des Rollenspiels ansetzen. Im Mittelpunkt soll dabei voraussichtlich eine neue Gruppe von Abenteurern stehen, während bekannte Figuren aus dem Spiel in wiederkehrenden Auftritten eingebunden werden könnten.

Als verantwortlicher Kopf wird Craig Mazin genannt. Er ist Co-Creator der HBO-Serie The Last of Us und war zuvor unter anderem für die Miniserie Chernobyl verantwortlich.

Craig Mazin übernimmt laut Bericht die kreative Leitung

Deadline zufolge steht Craig Mazin an der Spitze des Projekts. Mazin erklärte demnach, er habe nahezu 1.000 Stunden in Baldur’s Gate 3 verbracht. Außerdem soll er seit 15 Jahren regelmäßig Dungeons & Dragons spielen.

In einem Statement bezeichnet Mazin sich als „devoted fan“ von D&D und lobt die Art, wie Larian Studios das Regelwerk in Baldur’s Gate 3 adaptiert habe. Genannt wird dabei auch Larian-Chef Swen Vincke sowie dessen Team.

Serie soll neue und bekannte Charaktere kombinieren

Der Bericht beschreibt, dass die HBO-Serie sowohl neue als auch bereits bekannte Charaktere enthalten soll. Die Welt der Serie soll sich dabei primär an Baldur’s Gate 3 orientieren.

Die ursprünglichen Baldur’s Gate-Spiele von BioWare werden laut Deadline nicht als offizielles Quellenmaterial behandelt. Gleichzeitig soll es möglich sein, Inhalte aus dem Forgotten-Realms-Setting von Dungeons & Dragons allgemein zu nutzen.

Schwerpunkt liegt offenbar auf neuer Gruppe von Helden

Laut Deadline soll HBO eine neue Gruppe von Abenteurern etablieren. Die Serie soll dabei offenbar mit Figuren beginnen, die noch auf einem niedrigen Machtlevel stehen und im Verlauf stärker werden.

Parallel dazu könnten Charaktere aus Baldur’s Gate 3 in die Handlung eingreifen. Diese sollen bereits deutlich mächtiger sein und laut Bericht entweder helfen oder die neuen Helden behindern.

Kontakt zu Sprechern aus Baldur’s Gate 3 geplant

Der Bericht nennt außerdem, dass Mazin beabsichtige, die Sprecher aus Baldur’s Gate 3 für mögliche Beteiligungen zu kontaktieren. Konkrete Namen oder Zusagen wurden nicht genannt.

Auch zur Besetzung, einem Starttermin oder weiteren Produktionsdetails gibt es in dem Bericht keine Angaben.

Larian arbeitet nicht mehr an D&D, Rechte liegen bei Wizards of the Coast

Baldur’s Gate 3-Entwickler Larian Studios hat das D&D-Universum laut Bericht bereits hinter sich gelassen. Das Studio arbeite derzeit an einem neuen Rollenspiel in der eigenen Divinity-Reihe.

Die Figuren aus Baldur’s Gate 3 liegen laut Bericht inzwischen bei Wizards of the Coast, dem Eigentümer von Dungeons & Dragons.

