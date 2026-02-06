Bandai Namco bietet für Digimon Story: Time Stranger auf Nintendo Switch ein kostenloses Upgrade für Switch 2 an. Wer die Switch-Version des Spiels besitzt und sie auf der neuen Konsole startet, kann eine Update-Datei herunterladen, die grafische Verbesserungen freischaltet. Laut Hersteller sollen diese Verbesserungen dem Niveau der Switch-2-Version entsprechen.

Das Modell erinnert zudem an ein ähnliches Upgrade, das Bandai Namco bereits bei Dragon Ball Z: Sparking! ZERO eingesetzt hat.

Kostenloses Update auf Switch 2 bringt grafische Verbesserungen

Die Upgrade-Regelung gilt für die Switch-Version von Digimon Story: Time Stranger. Wird diese Version auf einer Switch 2 gespielt, steht ein kostenloses Update zur Verfügung. Nach dem Download sollen sich die Grafikeinstellungen dann automatisch an die Switch-2-Version angleichen.

Bandai Namco beschreibt dabei ausdrücklich, dass die Grafik nach dem Update „equivalent“ zur Switch-2-Version sein soll.

Quality- und Performance-Modus nur auf Switch 2 verfügbar

Auf Switch 2 bietet Digimon Story: Time Stranger zwei Modi: Quality Mode und Performance Mode. Diese Optionen stehen laut Angaben nur auf Switch 2 zur Verfügung.

Wenn Spieler anschließend wieder zur ursprünglichen Switch zurückkehren, wird die Grafik laut Hersteller zurückgesetzt. Die Modi sind dort allerdings nicht verfügbar, und das Spiel läuft zudem wieder in der normalen Switch-Version.

Auflösung und Bildrate: 4K HDR bis 30FPS oder Full HD bis 60FPS

Für die Switch-2-Version nennt Bandai Namco weiterhin konkrete technische Angaben. Im Quality Mode soll das Spiel im Docked-Betrieb in 4K HDR mit bis zu 30FPS laufen. Im Handheld-Modus werden Full HD und bis zu 30FPS genannt.

Im Performance Mode wird außerdem Full HD mit bis zu 60FPS angegeben. Dies soll außerdem sowohl im Docked- als auch im Handheld-Betrieb gelten.

Switch-2-Version als Game-Key Card, Switch-Version als vollständiges Modul

Laut Online-Listings erscheint Digimon Story: Time Stranger auf Switch 2 als Game-Key Card. Die ursprüngliche Switch-Version wird hingegen als vollständige physische Version gelistet.

Damit gibt es einen Unterschied bei der physischen Veröffentlichung. Für Sammler könnte deshalb die Switch-Version die bevorzugte Option sein, wenn das Spiel im Juli auf beiden Plattformen erscheint.

Bandai Namco kündigt außerdem Tales of Arise für Switch 2 an

Im Umfeld des Partner Showcase wurde außerdem erwähnt, dass Bandai Namco Tales of Arise für Switch 2 veröffentlicht. Der Release ist dabei für Mai angesetzt.

